Beindult a megtisztulás: hamarosan már csak nők versenyezhetnek a női számokban

Azt már a párizsi olimpia megnyitója, illetve a legfőképpen a női ökölvívás száma is világossá tette, hogy nem lenne tragédia, ha a sport a sportról szólna és nem mindenféle beteg ideológiák tobzodásáról. A Nemzetközi Atlétikai Szövetség ebbe az irányba tesz most egy lépést, amennyiben előzetes teszteket vezet be a női sportolók számára – hogy csak valódi nők sportolhassanak a szebbik nem atlétikai számaiban.

Mert sajnos idáig süllyedtünk 2025-ben, hogy meg kell nézni, valóban jányok-e a jányok, és nincs-e köztük egy átkezelt kan, aki ezt a biológia előnyét szeretné a nők rovására győzelemre, éremre váltani.

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség elnöke bejelentette, hogy nem invazív jellegű előzetes engedélyezési teszteket fognak végezni, és ezeket már akár az idei, szeptemberben kezdődő atlétikai világbajnokságra bevezethetik. A sportoló életében egy alkalommal végzik el majd a tesztet.

„Fontos ezt megtenni, mert biztosítja mindazt, amiről különösen mostanában sokszor volt szó, vagyis hogy ne csak beszéljünk a női sport integritásáról, hanem garantáljuk is azt” – mondta Sebb Coe.

„Könyörtelenül megvédjük a női kategóriát, és mindent megteszünk, ami ehhez szükséges”

– tette hozzá.

A Nemzetközi Atlétikai Szövetség női kategóriája jelenleg is kizár mindenkit, „aki férfi pubertáson esett át, azon kutatások alapján, amelyek szerint a transz nők jelentős fizikai előnnyel rendelkeznek még a tesztoszteron-szuppressziós terápia után is” – írja az Athletics Weekly.

Csakhogy ez nem elég. Tény ugyanis, hogy a lányok és fiúk között már a pubertás előtt is jelentős különbségek vannak. Ki hitte volna? Ez a különbség a fizikai teljesítményben is megmutatkozik, ezért is találták ki a férfi meg a női számokat.

További jó hír – bár egyelőre mérget még ne vegyünk rá –, hogy az ötkarikás játékok körül is rendet tehetnek ezen a téren. Az algériai „női” boxoló, Imane Khelif botrányos szereplése a női kategóriában erősen megkérdőjelezte a játékok tisztaságát. De úgy is mondhatjuk: elkeserítő és megalázó a nők számára, hogy egy-egy ilyen vadkan megjelenése teljesen tönkreteheti a játékukat, évek kemény munkáját, felkészülését, a sport örömét.

A Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) megválasztott elnöke (aki valódi nő), Kirsty Coventry kijelentette, támogatja a transz sportolók női sportokban való részvételének teljes tilalmát.

„Biztosítani akarom, hogy mindenekelőtt megvédjük a női kategóriát. Nem hiszem, hogy transznemű női sportolóknak az olimpiai játékokon a női kategóriákban kellene versenyezniük”

– mondta Coventry az Európai Olimpiai Bizottság februári közgyűlésén.

„Hiszem, hogy mindenkinek joga van sportolni, de amikor az olimpiai játékokról van szó… egykori női sportolóként és két kislány anyjaként biztosítani akarom, hogy ez a kategória védett maradjon” – tette hozzá Coventry.

Mi innen csak sok sikert tudunk kívánni a debilitás elleni küzdelemhez – mert már nagyon ideje…

szd/Felvidék.ma