Hogy a várakozás apró csodákkal teljen…

Idén Dunaszerdahelyen megújul a karácsonyvárás, a karácsonyi vásár fényáradatba, pompába burkolózva várja látogatóit. Illatos forralt bor, szépséges kézműves portéka, és kedves társaság ajándékoz a várakozás időszakának lelket. A karácsonyi vásár a dunaszerdahelyi Vásártéren első ízben várja látogatóit, a jólismert Csallóközi vásár helyszínén. Kapuit november 29-én nyitja meg délelőtt tíz órakor.

Délutánra tizennégy Dunaszerdahelyen működő óvoda díszíti fel a kis karácsonyfáját, így pompás ünnepi ruhában várja majd óvodáink kis karácsonyi erdeje a látogatókat.

Fogadják el meghívásunkat az ünnepi megnyitóra, amely november 29-én, pénteken délután 17.00 órakor veszi kezdetét.

A megnyitón Hájos Zoltán polgármester köszönti a város lakosait és az idelátogatókat. A kedves kultúrműsorban fellépnek a Barátság téri óvoda, a Benedek Elek óvoda kis növendékei, Katona Natália és Szelle Johanna. Csodaszép karácsonyi dallamokkal az Opera Trio két énekesnője, Kollár Katalin és Kevicky Tünde melengeti az ünnepvárók szívét.

December elsején a város koszorúján az első gyertyát Karaffa Attila alpolgármester fogja meggyújtani, miután az új, díszes adventi szimbólumot az egyházak képviselői megszentelték, megáldották. A hit vasárnapján 17.00 órakor az SZNF téri óvoda növendékei, Presinszky Ágnes, az MCC középiskolás programjának diákja, valamint három további tehetséges fiatal énekes, Vass Virág, Molnár Máté (Neratovice téri Magán Szakközépiskola) és Nina Sehnalová (Ladislav Dúbrava Gimnázium) kedveskedik ismert karácsonyi dallamokkal.

A második gyertya a remény jelképe. December 8-án 17.00 órakor az Október utcai óvoda és a Szent István téri Egyesített iskola diákjai lépnek fel. A Vox Camerata kórus és a nemrég megalakult Zengő Tanoda gyermekkórus is kedveskedik szép dallamokkal városunk karácsonyfája alatt. A remény gyertyáját Puha György alpolgármester gyújtja meg.

A második adventi vasárnap egy sportrajongók szívét megdobogtató rendezvényt is ígér: jövőre júniusban Dunaszerdahelyen is zajlanak majd az UEFA U21 Európa-bajnokság mérkőzései és advent időszakában turnézik a győztesnek járó kupa: december 8-án 15.00 órától Dunaszerdahelyre látogat, és számos kísérőprogram várja az érdeklődőket.

December 15-én Gútay László városi képviselő gyújtja meg 17.00 órakor az örömöt szimbolizáló gyertyát. Kedves kultúrműsorral pedig a Vámbéry Alapiskola, az Ádor utcai szlovák tanítási nyelvű speciális iskola és a Krpčiarik gyermek néptánccsoport hozza közelebb a lelkünkhöz a karácsonyt. Szépséges énekkel a Szent György kórus tagjai csempészik az örömöt a szívünkbe.

A negyedik adventi vasárnapon a 10. sz. Szent György Cserkészcsapat elhozza Dunaszerdahelyre a Betlehemi lángot, amellyel Hájos Zoltán polgármester meggyújtja a negyedik gyertyát a koszorún. A szeretet vasárnapján 17.00 órától a Jilemnický utcai és a Vámbéry Alapiskola kedveskednek az ünnepváróknak, és a fényben úszó tér hangulatát tovább fokozza B. Tóth Katalin, Varga Rebeca és Nagy Gréta a legszebb karácsonyi dalokkal.

A karácsonyi vásár pénteken és szombaton 10.00 órától éjjeli 02.00 óráig várja látogatóit, vasárnaponként pedig 10.00 és 21.00 között. Fogadja el meghívásunkat, éljük meg együtt a karácsonyvárás apró csodáit!

(Sajtóközlemény)