Šutaj Eštok: terrortámadásra utaló tevékenységet észleltek Kelet-Szlovákiában

Kelet-Szlovákiában olyan tevékenységre figyeltek fel, melyek egy, a kritikus infrastruktúra elleni lehetséges terrortámadás előkészületeire utalnak, jelentette be Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter a közmédia (STVR) Szombati dialógusok című vitaműsorában.

Mint mondta, titkosszolgálati információk szerint működik egy szervezett csoport, mely nemcsak Szlovákiában, hanem Magyarországon is a Barátság kőolaj- és gázvezeték környékén folytat gyanús megfigyeléseket. Juraj Krúpa, az ellenzéki SaS parlamenti képviselője viszont annak a véleményének adott hangot, hogy Šutaj Eštok ezzel a bejelentéssel csak a közvéleményt akarja megnyugtatni az arra való utalással, hogy történnek lépések a kritikus infrastruktúra védelme érdekében.

Šutaj Eštok ugyanakkor felszólította az SNS koalíciós pártot és a Rudolf Huliak köréhez tartozó képviselőket, hogy annak a problémának megoldásával foglalkozzanak, hogy a kormánykoalíció mindössze 76 képviselő szavazatára számíthat, ami szerinte emberileg és technikailag sem egyszerű feladat. „Minden párt bizonyos számú képviselőt garantál, én, mint a Hlas elnöke 27 képviselőt tudok garantálni, és ugyanígy elvárjuk, hogy partnerünk, az SNS is garantálja a maga 11 képviselőjét” – tette hozzá.

Krúpa a Hlas-SD pártban tapasztalható „turbulenciára” mutatott rá. „Tapasztalható, hogy a képviselőik egy része lényegében rendszeresen megtagadja az engedelmességet a klubjukkal és a kormánykoalícióval szemben, legutóbb is ellehetetlenítették a parlament munkáját” – jegyezte meg. Bírálta azt is, hogy a Hlas-SD az SNS párttal együtt van kormányon, holott eltérő a programjuk. Ugyanakkor problémának tartja Šutaj Eštok Smer-SD-hez való kötődését is.

Šutaj Eštok a parlament elnökének megválasztásával kapcsolatos kérdésre azt válaszolta, hogy a belügyminiszteri poszton marad, nem pályázik a házelnöki posztra.

„Továbbra is keményen fogok dolgozni a Belügyminisztériumban, és a Hlas elnökeként mindent megteszek annak érdekében, hogy megegyezésre jussunk az SNS elnökével a házelnök személyét illetően, mely poszt a Hlas-t illeti” – mutatott rá.

(NZS/Felvidék.ma/teraz.sk)