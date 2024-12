Műjégpálya-átadás és a Mikulás látogatása Ipolyságon

A történelmi vármegyeháza előtti téren idén is kialakításra kerül a műjégpálya Ipolyságon. A Fő téren lévő létesítményt december 6-án havazás közepette a Mikulás nyitotta meg.

A Mikulás pénteken délután rendőrautós felvezetéssel körbejárta a város utcáit. Miután mindenütt közhírré tette eljövetelét, a Fő térre tartott a menet. Itt már kicsik és nagyok vártak a Mikulásra.

Az ipolysági óvodások kis táncos-zenés fellépéssel köszöntötték a messziről jövő Mikulást. Majd a Ladislav Ballek Alapiskola mazsorettcsoportja adott kis műsort. Ezt követően vágta át a vörös szalagot a hófehér szakállú kedves vendég.

Természetesen nem maradhatott el a gyerkőcök jutalmazása sem. Míg a gyerekek megilletődve a színpadra siettek, a szülők fényképezték a nagy találkozást.

Kísérőrendezvényként kisebb kézművesvásár várta a látogatókat. Kerámiacsodák, mézkülönlegességek, horgolt és egyéb apró karácsonyi dísztárgyak mellett forró ital és apró harapnivaló sem hiányozhatott. Az angyalkák közben fonott kosarukból szaloncukorral kínálták a kicsiket és nagyokat.

Tájékoztatásul elhangzott, a műjégpálya december 6-a és január 5-e között várja a látogatókat. Hétköznap és hétvégén egyaránt nyitva tart, kivéve az ünnepnapokat.

A műjégpályán használható saját korcsolya, ám az üzemeltetőtől is bérelhető megfelelő méretű korcsolya 10 eurós kaució fejében.

Az Ipoly menti kisvárosban hagyományteremtő szándékkal 2023 adventjén állították fel első alkalommal a létesítményt. A Fő téren lévő parkoló egy részén kialakított műjégpálya várhatóan idén is kedvelt közösségi térré válik a városlakók és a környéken élők számára.

A műjégpálya tizenötször tíz méteres, mintegy 240 négyzetméteres alapterületű. A pálya felülete speciális műanyag.

Teljesen másként működik rajta a korcsolya, mint a hagyományos jégen.

Tavaly nagyon népszerű volt. Délelőttönként főleg az oktatási intézmények használták ki. Óvodások, alsó és felső tagozatos tanulók mellett a középiskolások is örömmel jöttek a pályára. Nem csupán a helyi tanintézmények tanulói keresték fel, hanem a környező településeken működő óvodák növendékei és iskolák tanulói is előszeretettel utaztak be a városba.

Délután és kora este családok, baráti társaságok próbálták ki rendszeresen a pályát. Sötétedéskor hangulatos kivilágítást kap a műjégpálya, mely a város karácsonyi fényeivel meghitt hangulatot teremt.

S ha mindehhez elkezd havazni, ahogy a megnyitó délutánján is, mesebeli hellyé válik a környék.

Munkanapokon 10 és 12, valamint 15 és 19 óra között tart nyitva a jégpálya. A hétvégén 10 és 19 óra között várják az érdeklődőket. A szolgálat a 036 6373 611 telefonszámon elérhető.

Pásztor Péter/Felvidék.ma