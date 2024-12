Nem igaz, hogy nem lehet élő halat árulni

Idén is ugyanolyan feltételekkel lehet élő halat árulni, mint a korábbi években, a Szlovák Állami Állategészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Hivatal által kiadott szabályozás szerint – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Miroslav Šlenc, a Szlovákiai Haltenyésztők Szövetségének (ZCHRS) elnöke.

„Teljesen alaptalanok az élő halak árusításának betiltásáról szóló, a médiában és a közösségi hálón megjelenő, vagy a civil szervezetek és aktivisták által terjesztett efféle hírek.

Ezek célja, hogy egy kisebb csoport nézeteit és étkezési szokásait erőltessék rá a többségre hazugságok segítségével, az érzelmekre hatva” – közölte Šlencl.

Azt is hozzátette, a haltenyésztők szövetsége köszönetet mond mindenkinek, akik nem dőlnek be a félrevezető híreszteléseknek és idén is a hagyományos karácsonyi halfogyasztás mellett döntenek.

(TASR/Felvidék.ma)