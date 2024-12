Pellegrini: a kormánynak szüksége van egy B tervre is a tömegesen távozni szándékozó orvosokkal kapcsolatban

A kormány elfogadta a polgári védelemről szóló törvény módosítását, amely bővíti a rendkívüli helyzet fogalmát. Ennek értelmében a fekvőbeteg-szakellátás kritikus elérhetetlensége rendkívüli helyzetnek minősül, így az egészségügyi dolgozóknak kötelezően ellátást kell nyújtaniuk, máskülönben törvénysértést követnek el, ami akár börtönbüntetéssel is sújtható.

Ezzel kapcsolatban Peter Pellegrini államfő kijelentette, felelőtlenség lenne a kormány részéről, ha nem készítene B tervet az orvosok felmondásából adódó helyzetre. Ugyanakkor reméli, hogy nem kell majd alkalmazni a kormány által vasárnap elfogadott törvénymódosítást és

felszólította az orvosokat, hogy december 31-e után is maradjanak a szlovákiai betegek szolgálatában.

„Az egészségügyi miniszterhez hasonlóan én is remélem, hogy soha nem lesz szükség ennek a törvénymódosításnak az alkalmazására. Másrészt viszont felelőtlenség lenne a kormány részéről, ha nem készítene B tervet is, mivel annak ellenére, hogy a miniszter hangsúlyozta, igyekszik a lehető legtöbb követelésnek eleget tenni, az orvosok részéről folyamatosan elutasító magatartásba ütközik. Bár meglehet, hogy nem is annyira az orvosok, inkább Visolajský úr és szűkebb köre részéről” – fejtette ki az államfő.

Véleménye szerinte minden felelős kormánynak kötelessége intézkedésekkel garantálni a betegek egészségügyi ellátását. Úgy látja, hogy Kamil Šaško egészségügyi miniszter (Hlas-SD) és a kormánykabinet mindent megtesz az Orvosok Szakszervezeti Szövetsége (LOZ) követeléseinek teljesítése érdekében.

„Megértem a nehézségeiket, a problémáikat, de ezzel nem a kormánynak ártanak, hanem a betegeknek. Meggyőződésem, hogy a józan ész kerekedik felül, a kormány pedig a továbbiakban is igyekszik javítani az egészségügy ágazat feltételeit” – mondta.

Kamil Šaško (Hlas) egészségügyi miniszter szerint a törvénytervezet célja a lakosság egészségének védelme, valamint az emberek személyi és szabadságjogaiba való beavatkozás megakadályozása, amennyiben az orvosok továbbra is kitartanának a tömeges felmondás mellett. Rámutatott, hogy a rendkívüli helyzet konkrét járásokra vonatkozna, viszont bízik abban, hogy ennek meghirdetésére nem lesz szükség az orvosokkal való megegyezésnek köszönhetően.

Emlékeztetett rá, hogy a szakszervezet követeléseinek többsége teljesült vagy teljesülni fog, beleértve a legkomolyabbakat is. Meggyőződése, hogy amennyiben az orvosok esetében ez az egész valóban nem a fizetésekről szól, akkor nincs ok a felmondásokra.

Szlovákia-szerte több mint 3300 kórházi orvos mondott fel azzal az indokkal, hogy elégedetlenek az egészségügyben uralkodó helyzettel. Hajlandóak azonban visszavonni felmondásukat, ha a kormány teljesíti követeléseiket, különös tekintettel 2022-ben az akkori kormány és az Orvosok Szakszervezeti Szövetsége (LOZ) által aláírt memorandum pontjaira.

(NZS/Felvidék.ma/teraz.sk)