Nem sikerült megnyitni a belügyminiszter leváltásáról szóló parlamenti ülést

Nem volt határozatképes a Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) belügyminiszter leváltására irányuló indítványról szóló hétfő reggeli rendkívüli ülés. Mindössze 53 képviselő volt jelen az ülésteremben. Peter Žiga (Hlas-SD), a parlament alelnöke ezért fél órával elhalasztotta az ülés kezdetét.

A belügyminiszter leváltására vonatkozó indítványt az ellenzéki képviselők nyújtották be, akik már a múlt héten is megpróbálták megnyitni a rendkívüli ülést, de a koalíció ezt nem támogatta. Egyebek között a rendőrségen uralkodó helyzet, a rendőri brutalitással kapcsolatos problémák, valamint az iskolai bombafenyegetések elhanyagolása miatt akarja leváltani a minisztert az ellenzék. A nyomozók zaklatása vagy az álhírek terjedése miatt is a minisztert okolják.

(TASR)