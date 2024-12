Ukrajnának gyakorlatba kell ültetnie a nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó kötelezettségvállalásokat

Az Európai Parlamentben kedden az EU-Ukrajna Társulási Bizottságba delegált küldöttség ülésén Olga Sztefanisinával, Ukrajna európai és euroatlanti integrációjáért felelős miniszterelnök-helyettessel, igazságügyi miniszterrel folytattak eszmecserét a képviselők.

„A tavaly decemberi ígéretes kezdet ellenére a kárpátaljai magyarok kisebbségi jogainak teljes körű jogi helyreállítása továbbra sem történt meg. Aggodalomra ad okot az Ukrajna oktatási törvényéhez készült 12086. számú módosító törvénytervezet, melynek célja ukrán nyelvi környezet teremtése az oktatási intézményekben.

E törvénytervezet elfogadása az alapvető emberi jogok megsértése mellett a nemzeti kisebbségek anyanyelvük használatához való jogának korlátozását is eredményezné”

– hangsúlyozta Ferenc Viktória kárpátaljai származású EP-képviselő.

Ferenc Viktória hozzátette: „A javasolt módosítások elfogadása esetén a kisebbségi nyelvek használata kizárólag a tantermi tevékenységekre korlátozódna. A tanórákon kívül azonban csak az államnyelv használata lenne megengedett.

A törvénytervezet továbbá megtiltaná a kisebbségi nyelvek, köztük a magyar nyelv használatát a magánjellegű érintkezésekben. Előírja az államnyelv (ukrán) kötelező használatát a szünetekben, a tanári szobákban, az iskola területén és az iskolaidőn kívül is.”

„Eljött az ideje, hogy törvényes keretek között teljes mértékben helyreállítsák a kárpátaljai magyarok és más kisebbségek kisebbségi jogait. Őszintén remélem, hogy az ukrán kormány és a kisebbségek konstruktív módon, a kisebbségek valós képviselőinek bevonásával közösen tudnak együttműködni e cél elérése érdekében” – zárta felszólalását a Fidesz–KDNP európai parlamenti képviselője.

„Figyelemmel kísérünk minden olyan kezdeményezést az ukrán parlamentben, amely valamilyen mértékben érinti a csatlakozási folyamat tárgyát képező kérdéseket. A kormány elé terjesztett törvényjavaslatokba nem tettünk ilyen korlátozásokat, mivel úgy gondoljuk, hogy ezek a korlátozások a nyelvhasználat mellett a szabadságjogokat is sértik. Tehát nem támogatunk semmilyen ilyen jellegű kezdeményezést. A jogszabályok eléggé egyértelműek, és megkövetelik a szólásszabadság és a nyelvhasználat szabadságának tiszteletben tartását” – emelte ki válaszában Olga Sztefanisina.

A magyar kormány által tizenegy pontba foglalt kisebbségi problémák kezelésére vonatkozó ukrán kötelezettségvállalással kapcsolatban a miniszterelnök-helyettes asszony elmondta: „Azt is vállaltuk, hogy az első klaszter megnyitása előtt bemutatjuk az ütemterveket, valamint a nemzeti kisebbségekre vonatkozó cselekvési tervet, és a 11 ponton belül már számos kérdésben megállapodtunk, beleértve az oktatási keretet is. Tehát a kormány által előterjesztendő cselekvési tervben ezzel is foglalkozni fogunk” – erősítette meg a miniszterelnök-helyettes asszony.

Sajtóközlemény/Felvidék.ma