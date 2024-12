Luca-napi könyvvásár a kassai B!stRovásban

December 13-án délután a kassai B!stRovásban Luca-napi könyvvásárra került sor, melyet a Kassai Polgári Klub (KPK) rendezett kiadványaiból, melyeket kedvezményes áron lehetett megvásárolni.

A KPK 1998-ban alakult és azóta konferenciákat és kiállításokat rendez. Ezekről azután kiadványaiban számol be. Mindezek a város történetét hivatottak feltárni, ismertetni, bővíteni. A KPK-t Csaláné Erdélyi Kornélia alapította és vezette, majd halála óta (2011), Palenčárné Csáji Ildikó irányítja.

Tallózunk egy keveset e kiadványok között, melyek 2000 és 2023 között jelentek meg!

A kassai személyiségekkel több kiadvány is foglalkozott abból az alkalomból, hogy kerek születési, vagy halálozási évfordulójuk volt. Lukács József (1933-2001) régésztechnikus életével egy füzet foglalkozott. Lelkesedése néha elfogultsággal párosult, ami akár legendagyártásra sarkallta. Csak egy példát említek. Az 1970-es években mesélte, hogy a Kelet-szlovákiai Múzeumban megvolt a nagyszentmiklósi aranykincs másolata, melyet azonban egy cseh alkalmazott eltulajdonított, majd felmondott és azzal Csehországba távozott. Csak egy darabja maradt meg, melyet ő őrzött szekrényében. Láttam is nála. Néhány hete látogattam meg a múzeum ókori tárlatát és legnagyobb megrökönyödésemre az aranykincs másolata hiánytalanul ki volt állítva!

De ott lehetett megszerezni a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványát is, melynek elnökével, Csihák Györggyel (1934-2023) meglehetősen komplikált kapcsolatban álltam.

Ahogy a kiadványokat böngésztem, további sok személyes emlék jutott még eszembe, melyek közül nem mindegyik lenne épületes. Így eszembe sincs szólni róluk.

II. Rákóczi Ferenccel több kiadvány foglalkozik ugyanúgy, mint a híres kassai aranykinccsel, melyet 1935-ben találtak meg és azóta sem tudjuk, vajon kié lehetett. Sztachow Péter számára, aki a kincset megtalálta, nem hozott sok szerencsét. A neki jogosan járó jutalompénzt sohasem kapta meg. Fia is emiatt csak idős korában tekintette meg a leletet.

Csalánénak is szenteltek egy kötetet. Férjével együtt rendületlenül dolgoztak. Kiderült, amikor az asszony meghalt, férje nem tudott egyedül létezni.

A kassai zsidóság történetét is két kiadványban nyomon követték, ugyanúgy mint a romákét.

Konrády Lajos (1859-1929) plébános szintén megérdemelten kapott egy füzetet.

Wick Béla (1873-1955) plébánosnak és kiváló helytörténésznek természetesen szenteltek szintén egy kiadványt. Alapvető munkái a neten is megtalálhatók. A nem mellőzhető Kazinczy Ferencnek is jutott kötet.

A kiadványok között szerepelnek a kassai nyomdákat, magyar szervezeteket felsorakoztató kiadványok. A rozgonyi csata (1312.VI.15.) nemcsak a város, de az ország szerencsés fordulópontját jelentette. Egy kiadványt ennek a jelentős eseménynek is szenteltek.

Nincs értelme, hogy mind a 47 kiadványt ismertessük, de aki Kassa történelmével kíván megismerkedni, ezeket a kiadványokat haszonnal forgathatja. Szép ajándék a karácsonyfa alá.

A könyvvásár jó alkalom volt rá, hogy az emberek egy kicsit elbeszélgessenek az év utolsó időszakában, mely a pihenés és számvetés jegyében is zajlik.

Balassa Zoltán/Felvidék.ma