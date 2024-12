A Carissimi karácsonyi lapszáma

A lap nagyobb terjedelemben foglalkozik a közelgő ünneppel. Rácz Jolán Igaz történetek című írásában a rég- és a közelmúltból idéz fel történeteket a segítségre szorulók elutasításáról-befogadásáról.

Kell egy karácsonyfa, amit körbe lehet táncolni címmel Buzgó Menyhart Annamária arról ír, hogy a győri Radó Tibor Általános Iskola tanulóinak és pedagógusainak mit jelent ez az ünnep, milyen iskolai hagyományokat ápolnak, milyen történeteket hordoznak.

Egy hallássérült gyermek számára a hangok helyett a karácsony szagolható, tapintható, látható elemeit kell közelebb hozni – javasolja Puha Andrea a Tanácsadó rovatban. Ellátogattunk a Dunaszerdahelyi Értelmi Sérülteket Segítő Társulás klubdélutánjára, ahol már sült a mézeskalács, készültek az ajándékok, énekeket-verseket tanultak. Melaj Erzsébet Sandro Botticelli Misztikus születés című művének bemutatásával járul hozzá az ünnepi hangulathoz, és a versek kedvelőiről sem feledkeztünk meg.

A továbbiakban Horváth Péter László ismerteti az egyenlő eséllyel hozzáférhető információ készítésének három nyelvi irányelvét, valamint kollégáival: Jenei Klárával és Cziráki Zsolttal közösen beszámol a Legyen a világ könnyen érthető! című, 20 órás képzésről, amely a Carissimi Nonprofit Alappal való együttműködésben valósult meg Dunaszerdahelyen.

Közzétesszük az olyan egyszülős családok helyzetéről készült kutatás eredményét, ahol fogyatékos gyermeket (is) nevelnek. Tomáš Beníček a művészetterápiába tartozó tánckonstelláció alkalmazásának lehetőségeit fejti ki, Magyar Adél a Mozgásterápiás protokoll a kora gyermekkori intervencióban című kiadványt ismerteti.

A mi történetünk című rovatban arról is olvashatnak, hogy kit neveznek szivárványbabának, illetve sorsfordító gyermeknek. Gyöngyösi Katalin és Ungvári Györgyi a mozgássérült emberek sorstársi segítésének egyik formáját, a révészszolgálatot mutatja be. Kocsis Károly a táncnak az ember életére gyakorolt hatásáról elmélkedik. Két könyvet is ajánlunk elolvasásra: Hóka Rozália az Egy asszony címűt, Major Árvácska pedig a Kapáslövést. Sztakó Zsolt jegyzetében édesapja alakját idézi fel.

Mostani számunkban is van magyar–szlovák és szlovák–magyar szójegyzék. A kiadvány ingyenes, elektronikus változata letölthető a carissimi.sk honlapról.

Tóth Erika/Felvidék.ma