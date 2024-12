Múzeumi karácsony Rimaszombatban

Rimaszombatban a Gömör-Kishonti Múzeumban is hangolódtak a karácsonyi ünnepekre. A hónap műtárgya 19. századi karácsonyfa díszek voltak, tartottak adventi estet, karitatív gyűjtést, s elmaradhatlanok voltak az alkotóműhelyek, amelyek még a téli szünetben is várják az érdeklődőket.

December hónap műtárgya – Karácsonyi díszek

A karácsony az év egyik legfontosabb és legszebb ünnepe, amelyhez számos szokás, hagyomány és szimbólum kapcsolódik. A karácsony egyik szimbóluma a karácsonyfa.

„A karácsonyfa a 19. század közepén Ausztriából és Németországból érkezett az országba, először az arisztokrata és polgári háztartásokban jelent meg. Falusi környezetben a 19. század végétől volt megtalálható, de leginkább csak az első világháború után. Többnyire kisebb fa volt, amelyet az asztal fölé erősítettek, vagy az ablakok közé egy asztalkára helyeztek.

Mivel a karácsonyfa a háztartás jólétét hivatott biztosítani a következő évben, szalmadíszekkel, almával, papírba csomagolt dióval, aszalt szilvával és csipkebogyóból készült füzérekkel díszítették fel. Ezeket fokozatosan egészítették ki a házi készítésű égetett cukros szaloncukorral, mézeskalács házikókkal és papírdíszekkel. Elsősorban tehát az emberek számára általánosan elérhető anyagokból készült díszekkel díszítették a karácsonyfát” – mondta Ľudmila Pulišová, a Gömör-Kishonti Múzeum etnológusa.

Továbbá kifejtette, hogy a 19. század végén megjelent az egyik legnépszerűbb karácsonyi dekoráció, a fújt üveggömb is.

Ezek eleinte egyszínűek voltak, de fokozatosan különféle festett díszekkel, virágokkal és keresztény szimbólumokkal kezdték díszíteni őket. Már a 20. század elején megjelentek a fúvott üvegdíszek más formái is, mint például a fenyőtobozok, házak, hópelyhek, szívek, csillagok…

„A karácsonyfadíszítés elengedhetetlen részét képezik a karácsonyfák fényei is. Eleinte ezek klasszikus gyertyák voltak, amelyek a fény és a tisztaság szimbólumai és a hagyományos kultúrában a gonosz erők elleni védelemet is jelentik. Fokozatosan megjelentek a csillagszórók, majd a 19. század végén, az elektromosság használatának elterjedésével összefüggésben az elektromos karácsonyi fények is.

A Gömör-Kishonti Múzeum néprajzi gyűjteményében 182 darab karácsonyi dísztárgy található az 1960-1990-es évekből.

Ezekből a múzeum kiállítóterében a decemberi hónap műtárgyaként láthatnak bemutatót a látogatók” – tudtuk meg Ľudmila Pulišovától.

Adventi est a múzeumban

December 11-én kicsit más szemszögből is megnyitották az intézményt az érdeklődők előtt. Tavaly megrendezték Tiffany karácsony címmel az első adventi estet, amelynek sikerén felbuzdulva idén is megszervezték.

„Köszönjük a fellépőknek, támogatóknak és vendégeinknek: a Blaha Lujza Vegyeskórus; a rimaszombati Magán Konzervatórium; kreatív műhelyek a Gömör-Kishonti Regionális Művelődési Központtal; sült gesztenye és karácsonyi puncs ügyes kollégáinknak köszönhetően; ízletes péksütemény a Baretka kézműves pékségből, akik hozzájárultak a karácsonyi hangulathoz” – mondta Kerényi Éva, a múzeum igazgatója.

Hozzátette, hogy különféle társintézményekkel együttműködve karitatív tevékenységet is végeztek, hiszen a karácsony a jótékonykodásról is szól.

Tartós szeretet

A Gömör-Kishonti Múzeum csatlakozott a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központjának élelmiszergyűjtéséhez.

A múzeumba látogatók tartós élelmiszerrel vagy anyagi adományokkal járulhattak hozzá ahhoz, hogy a nehéz körülmények között élők, rászoruló családok és egyedülállók reményt és támogatást kapjanak.

Az élelmiszeradományt a múzeumunban is leadhatták, amit aztán átadtak a Diakóniai Központnak.

„Köszönjük a múzeumnak, hogy gyűjtőpontként vettek részt, és népszerűsítették kezdeményezésünket!.Külön köszönettel tartozunk Nt. Ildikó Kovács Tímár református lelkésznőnek is a támogatásáért és együttműködéséért. Hálásak vagyunk a múzeum látogatóinak és minden adományozónak, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a rászoruló családok ünnepét szebbé tehessük. Az ilyen összefogás valódi szeretetet és törődést tükröz! S.D.G.” – nyilatkozta Pilát Tünde, a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja -nak rimaszombati kihelyezett Cédrus Szociális Ruhaboltjának vezetője.

Téli alkotóműhelyek

ÜNNEPVÁRÓ – ezen a néven készítettek karácsonyváró kézműves foglalkozásokat iskolásoknak , ahol hagyományos témákkal foglalkoztak, úgy mint Szent Miklós, Szent Luca, Betlehem.

Az ünnepekre hangolódva karácsonyváró kézműves foglalkozásokat valósítottak meg a Gömör-Kishonti Múzeumban. Csodaszép HÓPELYHEK és ANGYALOK készültek. Az adventi est alkalmával pedig a Gömör-Kishonti Művelődési Intézettel együttműködésben kis karácsonyfakat is alkothattak a gyerekek.

Az alkotóműhely foglalkozásai a téli szünidő alatt is várják az érdeklődőt. Mikor? 2025.01.05-én, vasárnap 9.00 és 17.00 óra között a Gömör-Kishonti Múzeumban.

(Pósa Homoly Erzsó/Felvidék.ma)