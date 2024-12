Selmecbánya karácsonyi díszben

Az adventi időszakban talán a legcsodálatosabb oldalát mutatja a Felvidék kincsesládájának is tekinthető Selmecbánya. A macskaköves utcácskák. a több száz éves házak ilyenkor még különlegesebb hangulattal várják a látogatókat.

Ugyan a nyári teraszok már zárva, ám az egyes boltok, éttermek és kávézók karácsonyi díszbe öltöznek ilyentájt. Elegáns, decens kirakatok mesebeli hangulatot varázsolnak a város történelmi központjának.

Az esti kivilágítás és a köztéri díszítés is visszafogott, ezzel illeszkedik be a világörökség részének nyilvánított belváros atmoszférájába.

A finom étkeket, forró italokat a legtöbb ismert vendéglátóhelyen be tudjuk most is szerezni. Alaposan beöltözve akár december második felében is felfedezhetjük az egykori bányaváros csodáit.

Fotóinkkal tegyünk egy sétát Selmecbánya történelmi városközpontjában.

A szerző felvételei

Pásztor Péter/Felvidék.ma