Peter Žiga: a világ többi részéhez viszonyítva Európa veszít versenyképességéből

Peter Žiga (Hlas-SD) megbízott házelnök szerint Donald Trump amerikai elnökké választása volt a legfontosabb geopolitikai esemény 2024-ben. A TASR hírügynökségnek adott interjúban arra is figyelmeztetett, hogy Európa veszít versenyképességéből a világ többi részéhez viszonyítva, és Szlovákiára továbbra is hatással lesznek a világban dúló háborús konfliktusok.

„Trump megválasztása négy évig hatással lesz az egész világra, mivel eltérőek a nézetei, mint az eddigi elnöknek, és talán a konfliktusok kezelésére is másként tekint” – mondta.

Trump másként tekint Amerika gazdasági kapcsolataira is Európával, Kínával, Dél-Amerikával, de Oroszországgal is.

Megválasztása a biztonsági intézkedésekre is hatással lesz.

„Ha eltérőek lesznek a nézetei a NATO működésével kapcsolatban is, akkor arra jelentős mértékben nekünk is reagálnunk kell” – mondta. Žiga arra is rámutatott, hogy Európa veszít a versenyképességéből.

„Mindig Európa volt a gazdasági, ipari változások mozgatórugója, de most csökken a versenyképessége. Évtizedekig, talán évszázadokig az élen járt, de most lemarad”

– mondta, hozzátéve, ha nem tud megfelelően reagálni a változásokra, az Európai Unió szétesésétől kell tartani.

Szlovákia lakosságának életét erősen befolyásolják a világban dúló háborús konfliktusok, az ukrajnai és a közel-keleti helyzet – mutatott rá Žiga. Ennek következményeire a szlovák gazdaságnak is reagálnia kell, a legújabb fejlemény az Ukrajnán át történő gázszállítás ügye. „Ha nem jön kelet felől gáz, máshonnan kell megvásárolni, de annak más ára lesz. Ez érinti az emberek pénztárcáját, amire reagálnia kell a kormánynak” – szögezte le.

A migrációra szintén hatással vannak a háborús konfliktusok. A politikai változások közül kiemelte a grúziai és a romániai választást, ahol az elnökválasztás eredményét érvénytelenítette az Alkotmánybíróság. „Románia az Európai Unió tagja, 20 milliós ország, ahol nem kívánt elnökjelölt nyert, ezért az Alkotmánybíróság megsemmisítette az eredményt” – mondta,

hozzáfűzve, példa nélküli dologról van szó.

„A választási kampányokban különféle eszközöket használnak a megengedett keretek között, de a választó szava és a közvetlen demokrácia a legfontosabb demokratikus intézmény” – hangsúlyozta. Žiga szerint a Romániában történtek világszerte negatívan hathatnak a demokrácia fejlődésére.

TASR/Felvidék.ma