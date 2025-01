Nemet mondanak Nógrádban és Gömörben a nukleáris szemétlerakó ötletére

Radioaktív hulladéktároló-lerakat terveit készíti elő a szlovák kormány. A közelmúltban zajlott annak a stratégiai dokumentumnak a környezeti hatásvizsgálata, amely az állam két atomerőművében keletkező kiégett nukleáris fűtőelemek és egyéb radioaktív hulladék mélységi tárolóban való hosszú távú elhelyezéséről szól.

Besztercebánya megye képviselői nemrég szereztek tudomást arról, hogy a dokumentum öt szlovákiai kistérségben jelöl ki kutatási helyszínt, és ezek közül négy a megye déli területén található. Ma délután Besztercebánya megye és a Magyar Szövetség képviselői összehívták az érintett huszonöt település polgármestereit, hogy sajtótájékoztató keretén belül számoljanak be a fejleményekről.

Agócs Attila megyei képviselő, Fülek város polgármestere megjegyezte, nagy felháborodással fogadták, hogy nem tájékoztatták őket erről a tervről a felelős szervek. Kiemelte, jelenleg is zajlik a stratégiai dokumentum környezeti hatásvizsgálatának eljárása, amelynek a nyilvános része – amikor még hozzá lehetett szólni – lezajlott, de még nem ért véget, mivel nem értékelték ki az egész folyamatot.

Hangsúlyozta, meggyőződésük, hogy elérkezett az a pont, amikor a megyei képviselőkön túl az érintett települések polgármesterei is fel kell emeljék a szavukat. Mint mondta,

szeretnének választ kapni arra, miért az ország ezen részén szeretnék létrehozni a sokak által veszélyesnek tartott hulladéklerakatot, és milyen környezetvédelmi, egészségvédelmi és biztonsági kockázatokat rejt magában egy ilyen beruházás.

Fülek polgármestere megjegyezte, hogy az egyébként is nehéz sorsú vidéknek nem szemétlerakatra, de munkahelyeket biztosító beruházásra lenne szüksége. Az államnak ebben kéne segítenie ezt a vidéket – vélekedett.

Besztercebánya megye alelnöke, Juhász Péter úgy fogalmazott, óriási felháborodást és negatív érzéseket váltott ki a képviselőkből, hogy

a környezetvédelmi és a gazdasági minisztérium, illetve az Atomenergetikai Ügynökség senkit nem tájékoztatott és nem tartotta be a törvény által is előírt tájékoztatási kötelezettségét a lakosággal, településvezetőkkel szemben.

Ezért követelik, hogy a véleményezési folyamatot kezdjék elölről és induljon el egy nyilvános, szakemberek által is ellenőrzött folyamat, amiről tájékoztatják az itt élőket és a megválasztott képviselőket.

Poprocký Ivan, Ajnácskő polgármestere aggodalmát fejezte ki az ivóvízkészlettel kapcsolatban – véleménye szerint elképzelhető, hogy a hulladéklerakat beszennyezné azt. Ezért is kérik időben a kompetens személyeket, hogy lépjenek kapcsolatba az érintett településekkel és értesítsék a fejleményekről a lakosságot.

A sajtótájékoztatón felszólalt Mihályi Gábor, Feled polgármestere is, aki megjegyezte, a térség kitörési pontját hosszú távon a természeti örökségben, tehát magában a vidékfejlesztésben látják. Ezért is tartják nagyon fontosnak, hogy az illetékesek az ilyen befektetéseket először helyi szinten tárgyalják meg. Véleménye szerint a hasonló szakmai döntéseknél nagyon fontos a kölcsönös kommunikáció, az itt élők megszólítása, mivel egy ilyen döntés a vidékfejlesztés szempontjából is kulcsfontosságú lehet.

A Magyar Szövetség képviseletében Cziprusz Zoltán elnökségi tag hangsúlyozta, felszólítják az érintett minisztériumokat, hogy kezdjenek el azonnal kommunikálni Besztercebánya megye, valamint az érintett települések vezetőivel.

Kiemelte, ilyen jellegű beruházásra csak akkor lehet igent mondani, amennyiben mind a lakosság, mind pedig a képviselők támogatják azt. Mint mondta, a településvezetők és a megyei képviselők között kölcsönös az egyetértés abban, hogy

ez nem az a beruházás, amire Gömörben szükség lenne.

A Magyar Szövetség politikusa rámutatott, ez a radioaktívhulladék-tároló a következő generációk számára is veszélyforrást jelent. „Gyermekeink és unokáink jövőjéről van szó, ezért felelősségteljes döntést kell hozni az ügyben” – fogalmazott. Megjegyezte,

a téma kapcsán Miklós László volt szlovák környezetvédelmi miniszerrel is egyeztettek. Az egyeztetésen fény derült egyebek mellett arra is, hogy mivel határ menti vidékről van szó, ezért nemzetközi hatástanulmányt is el kell végezni.

Ennek okán szeretnék felhívni a minisztériumok figyelmét, és kérik őket: vonják be a magyar félt, a magyarországi szakembereket is a hatástanulmány kidolgozásába, majd annak eredményét tudassák a lakossággal.

Mivel a sajtótájékoztatóra Balogfalán került sor, ezért megkérdeztük Szabó Gábort, Balogfala polgármesterét is, aki portálunknak elmondta, községükön keresztül halad a vasút, ami a hulladék szállításában kulcsfontosságú infrastruktúra. Rámutatott, a minisztérium az elmúlt években egyáltalán nem kommunikált az érintett települések lakosságával, vezetőivel a próbafúrásokkal kapcsolatban sem, amelyek– mint most kiderült – a lerakat helyszínének kiválasztásához voltak szükségesek.

„Azt hittük, a vízvezeték-hálózat kiépítésével kapcsolatban végeznek próbafúrásokat” –

mondta, kiemelve, a település ráadásul környezetvédelmi területen helyezkedik el. Hozzátette, a környező településekhez hasonlóan Balogfalán is a helyi kutakból nyerik a vizet és úgy véli, jogos a helyiek aggodalma a saját kutakból nyert víz lehetséges szennyeződése miatt. „Felháborító, hogy ekkora beruházást telepítenének ide a megkérdezésünk nélkül, ami ráadásul inkább a kárunkra, mint a javunkra válna, hiszen munkalehetőséget nem biztosítana az itt élőknek” – magyarázta.

BN/HE/SZE/Felvidék.ma