Ausztria legyőzésével a negyeddöntő küszöbén a magyar kézilabda-válogatott

A magyar kézilabda-válogatott a továbbjutás szempontjából játszott egy nagyon fontos középdöntős mérkőzést ma Ausztria csapata ellen. A két nemzet legutóbb a tavalyi Európa-bajnokság középdöntőjében találkozott egymással. Akkor az osztrák csapat egy nagyon szoros mérkőzésen 30–29 arányban nyert, a mieinknek viszont ma sikerült visszavágniuk, és 29–26 aranyú győzelmet aratniuk, ami óriási lépésnek bizonyulhat a legjobb nyolc közé jutás szempontjából.

Ahogy a franciák elleni első középdöntős mérkőzés előtt, úgy a mostani találkozó előtt is változtatást hajtott végre a csapat keretében Chema Rodríguez magyar szövetségi kapitány. A változás a kapusposzton történt. Mikler Roland helyett Bartucz László került magyar férfi kézilabda-válogatott 18 fős keretébe.

Kiélezett első félidő

Az első játékrész szorosan vette kezdetét. A magyar csapat kezdte a gólgyártást, de az osztrákok hamar felvették a ritmust. Mindkét csapat intenzíven támadott, és a kapuk előtt egymást érték a helyzetek. A mérkőzés előrehaladtával egyre izgalmasabb pillanatok bontakoztak ki. A magyar válogatott emberhátrányban is fegyelmezetten és magabiztosan játszott. Később az osztrák csapat magához ragadta az előnyt, a mieink pedig fokozatosan felzárkóztak. Egy ponton az egyenlítés is összejött, ám az első félidő 13–12-es osztrák vezetéssel zárult.

Magabiztos magyar fölény

A második játékrész elején a magyar csapatnak összejött az egyenlítés, majd a fiúk a vezetést is átvették. Az első tíz percben mindkét válogatott több támadást is kialakított, de a mieink megőrizték a vezetést. Az osztrákok többször is felzárkóztak, s ahogy a feszültség nőtt, úgy a közönség hangja is egyre inkább érezhetővé vált a varasdi arénában. Palasics Kristóf bravúros védésekkel tette emlékezetessé a találkozót. A magyar csapat végül a második félidő záró részében dominálta a mérkőzést. Ez a válogatott megmutatta – a csoportküzdelmek során is megfigyelhető – igazi erejét, valamint elszántságát, és magabiztos, 29–26 aranyú győzelmet aratott az osztrák válogatottal szemben. A magyar csapat ezzel az eredménnyel a középdöntős csoport második, egyben továbbjutó helyén áll.

Katar ellen kötelező a győzelem

A magyar csapat a középdöntő utolsó fordulójában Katar válogatottjával mérkőzik meg. A mieink számára a tét a negyeddöntőbe kerülés. A legjobb nyolc csapat közé a középdöntős csoport első két helyezettje jut. A francia válogatott – amely a mai fordulóban Hollandia csapatát győzte le – már biztosan csoportelső és továbbjutó. A mieink mellett az északmacedónok, az osztrákok, valamint a hollandok egyaránt a csoport második helyére pályáznak.

A magyar férfi kézilabda-válogatott utolsó középdöntős mérkőzése:

Január 25., szombat, Varasd Aréna

18.00: Katar–Magyarország