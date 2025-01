Elégtételt vettünk Hollandián

Az utolsó, de egyben a legfontosabb csoportmérkőzésen 36–32 arányú győzelmet aratott

Hollandia ellen a magyar férfi kézilabda-válogatott Varasdon. A hollandok elleni

találkozó azért is bírt nagy téttel, mivel nem volt mindegy, hogy a mieink hány pontot

visznek magukkal a csoportból. A magabiztos és összeszedett játéknak köszönhetően

azonban ma meglett a két pont, így a magyar válogatott három pontot visz magával a

középdöntőbe.

A 2022-es, hazai rendezésű Európa-bajnokságon elszenvedett vereség óta most találkozott

először a magyar csapat a hollandokkal. A mérkőzés rohamos irammal vette kezdetét,

mindkét oldalon voltak remek megmozdulások. Az első játékrészben mindkét válogatott több

alkalommal is emberhátrányba került, és többször sor került hétméteresre is. A hollandok több

ízben is vezettek az első húsz percben, de a mieinknek megannyiszor sikerült az egyenlítés,

majd a fordítás is összejött. Ezt követően a magyar válogatott az első félidőben végig

megőrizte a vezetést, és az első harminc percet 19–17 arányú eredménnyel zárta.

Feszültséggel teli második félidő

A második félidő kettős magyar emberhátránnyal vette kezdetét, ám a mieink kivédekezték a

holland támadásokat, és így is megőrizték az előnyüket. A 37. percben már négygólos volt a

magyar vezetés, de ez az fölény a későbbiekben többször is módosult. A második félidőben is

több alkalommal jutottak büntetődobáshoz a csapatok. Mikler Roland kiemelkedő

teljesítményt nyújtott a magyar kapuban, Szita Zoltán és Bodó Richárd pedig

mezőnyjátékosként bizonyították kiváló formájukat. A hajrá izgalmas és szoros küzdelmet

hozott, ám a magyar válogatott utolsó csoportmérkőzése végül határozott, 36–32-es magyar

győzelemmel zárult.

A középdöntőben is a továbbjutás a cél

A magyar csapat a „D” csoportban az első helyen zárt. A mai ellenfél, Hollandia végzett a

második helyen, míg Észak-Macedónia Guinea 29–20-as győzelemmel megszerezte a csoport

harmadik továbbjutó helyét.

A magyar kézilabda-válogatott a középdöntő 2. csoportjába került, mely csoport küzdelmei

szintén a varasdi csoportcsarnokban kerülnek megrendezésre január 21. és január 25. között.

A magyar csapat ellenfelei Ausztria, Franciaország, illetve Katar válogatottjai lesznek. A

mieink számára a legjobb nyolc közé jutás a cél.

A magyar kézilabda-válogatott kerete a világbajnokságon:

Kapusok: Mikler Roland (Szeged), Bartucz László (Tatabánya), Palasics Kristóf (Benfica)

Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel), Krakovszki Zsolt (Wetzlar), Rodríguez Pedro

(Tatabánya)

Jobbátlövők: Ancsin Gábor (FTC), Ilić Zoran (Hamburg), Ónodi-Jánoskúti Máté (FTC)

Irányítók: Lékai Máté (FTC), Fazekas Gergő (Wisla Plock), Hanusz Egon (Benfica)

Beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti), Sipos Adrián

(Melsungen)

Balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Wisla Plock)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Krakovszki Bence (Tatabánya)

Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez