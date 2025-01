Főlényes győzelmet aratott a magyar kézilabda-válogatott Guinea ellen

35–18 arányú győzelmet aratott a magyar férfi kézilabda-válogatott a világbajnoki újonc Guinea csapata ellen a kézilabda-világbajnokság második csoportmérkőzésen. Az első csoportmérkőzés Észak–Macedónia ellen döntetlennel zárult, a mai találkozón viszont magabiztos játékkal örvendeztette meg a szurkolókat a magyar együttes.

Az afrikai válogatott elleni találkozó összeszedett csapatjátékkal vette kezdetét. A 10. percben már 7–1-re vezetett a magyar csapat. Imre Bence, Szita Zoltán és Fazekas Gergő kivételes megmozdulásait többször is megcsodálhatta a közönség. A mérkőzés első felében az újonc guineai csapat sem okozott csalódást, többször is felvették a ritmust a mieinkkel, ám a magyar csapat remek játékkal, 20–9-es arányú állással zárta az első félidőt.

A második félidőben is a magyar csapat dominált

A második játékrész szintén magyar gólzáporral kezdődött. A 44. percben 30–14-es arányú előnyben voltak a mieink. A varasdi sportcsarnokban helyet foglaló magyar szurkolók hangja is még inkább felerősödött. Imre Bence a mérkőzés második félidőben is brillírozott, de mások mellett Krakovszki Zsolt és Ónodi-Jánoskúti Máté is remekül játszott. A mérkőzés záró szakaszában a magyar hálóőr, Mikler Roland is betalált, mindemellett a jubiláns kapus szenzációsan is védett a találkozón. A mérkőzés végül sima, 35–18 arányú magyar győzelemmel zárult.

Utolsó csoportmérkőzés Hollandia ellen

A csoport másik ma lejátszott találkozóján, a holland csapat 37–32 arányban győzte le az északmacedónokat. A magyar válogatott két nappal később, január 19-én csap össze Hollandiával. Egy esetleges győzelem esetén a csoportelsőség is összejöhet a mieink számára. Fontos információ, hogy a középdöntőbe jutott csapatok a csoportkörből magukkal viszik az egymás elleni eredményeiket.

A mai győzelem nagy motivációt adhat a csapatnak. Ha az utolsó csoportmérkőzésen is ilyen tüzesen és lendületesen játszanak a fiúk, akkor a csoportelsőség remek kiindulópont lehet az egyenes kieséses szakaszban a minél sikeresebb szerepléshez.

A magyar kézilabda-válogatott kerete a világbajnokságon:

Kapusok: Mikler Roland (Szeged), Bartucz László (Tatabánya), Palasics Kristóf (Benfica)

Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel), Krakovszki Zsolt (Wetzlar), Rodríguez Pedro (Tatabánya)

Jobbátlövők: Ancsin Gábor (FTC), Ilić Zoran (Hamburg), Ónodi-Jánoskúti Máté (FTC)

Irányítók: Lékai Máté (FTC), Fazekas Gergő (Wisla Plock), Hanusz Egon (Benfica)

Beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti), Sipos Adrián (Melsungen)

Balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Wisla Plock)

Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Krakovszki Bence (Tatabánya)

Szövetségi kapitány: Chema Rodríguez