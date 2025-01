A  magyar kézilabda szerelmeseinek

Ma kezdetét veszi a 2025-ös férfi kézilabda-világbajnokság, mely tornának Horvátország, Dánia és Norvégia közösen ad otthont. A magyar férfi kézilabda-válogatott a „D” jelű csoportban kapott helyet. A csoportellenfelek Észak-Macedónia, Guinea és Hollandia válogatottjai lesznek.

A magyar csapat legfőbb célkitűzése a legjobb nyolc közé jutás, de teljes erőbedobással és egy kis szerencsével akár komolyabb eredmény is születhet a tornán.

A magyar férfi-kézilabda válogatott legsikeresebb szereplése a világbajnokságok történetében az 1986-os nemzetközi verseny volt, amelyről a csapat ezüstéremmel tért vissza Svájcból.

Az alábbiakban felidézzük, hogy a magyar fiúk miképp szerepeltek az eddigi terem kézilabda-világbajnokságokon.

Az első két kézilabda-világbajnokságon, 1938-ban és 1954-ben a magyar csapat nem vett részt.

Az 1958-as, Kelet-Németországban rendezett tornán volt az első magyar szereplés. Az újonc csapatnak összejött a csoportból való továbbjutás, ám a középdöntőn már nem sikerült túljutni.

A következő, 1961-es tornára a csapat nem jutott ki, viszont az 1964-es, Csehszlovákiában rendezett nemzetközi versenyen már ismét ott volt a magyar válogatott. A Pozsonyban rendezett csoportban sikerült mind Egyiptomot, mind pedig Izlandot legyőzni, a fiúk csak a svédektől szenvedtek vereséget. A továbbjutás így is összejött. A középdöntőben hiába sikerült legyőzni az NSZK-t, a csoport másik találkozóján Jugoszlávia épphogy csak legyőzte a mieinket, így újfent búcsúzniuk kellett.

Az 1967-es tornán a csapat ismét továbbjutott a csoportjából, ám az egyenes kiesési szakaszban, a rivális román csapat ellen szenvedtek egy nagyon szoros, 20–19 arányú vereséget. A magyar csapat a 8. helyen végzett a tornán. A három évvel későbbi franciaországi világbajnokságon a csapat újfent a 8. helyet szerezte meg. A 7. helyért játszó mérkőzésen a csapat Csehszlovákiától szenvedett vereséget. Ekkor az addigi nyolc válogatott helyett már tizenkét csapat vett részt a megmérettetésen.

Az 1974-es tornán a csapat beállította az addigi legjobb eredményét, és a 7. helyen végzett a tizenkét csapatos világbajnokságon. A következő, 1978-as tornán nem szerepeltek túl jól a fiúk, ugyanis akkor először nem jött össze a csoportból való továbbjutás sem. Az 1982-es világbajnokságon már tizenhat csapat vett részt. A magyar csapat a 9. helyen végzett.

Az 1986-ban, Svájcban rendezett világbajnokságon érte el a magyar férfi kézilabda-válogatott a legjobb eredményét, hiszen a csapat a 2. helyen végzett. A döntőben Jugoszlávia állította meg őket. A válogatottnak mindmáig ez az egyetlen érme a nemzetközi világbajnokságokon.

A négy évre rá megrendezett következő tornán a csapat a 6. helyen végzett. Az 1993-as világbajnokságon pedig már csak 11. lett a válogatott, ám – 41 találatával – Éles József gólkirály lett holtversenyben. Az 1995-ös világbajnokságon huszonnégy csapat vett részt, a magyar fiúk a 17. helyen végeztek.

Az 1997-es, Japánban rendezett világbajnokságon újfent egy nagyon jó eredményt ért el a csapat, ugyanis a 4. helyen végeztek. A bronzmérkőzésen csupán egy góllal kaptak ki Franciaország csapatától. Éles József 59 góllal a góllövőlista második helyezettje lett. 1999-ben a csapat 11. lett, míg a következő, 2001-es tornára nem sikerült a kvalifikáció.

2003-ban már ismét sikerült a világbajnokságra való kijutás. A csapat – egy doppingbotrány ellenére – jól szerepelt, és az előkelő 6. helyen végeztek. A 2005-ös megmérettetésre azonban újfent nem sikerült a kvalifikáció. A 2007-es világbajnokság kezdetén egy nagyon magabiztos kezdést produkált a magyar csapat. Mindhárom csoportellenfelet sikerült legyőzni, ám a középdöntőből való továbbjutás már nem jött össze.

A 2009-es tornán a csapat a szlovákokkal egy csoportban szerepelt, és mindkét válogatottnak összejött a továbbjutás. Az egymás elleni találkozó 24–24-es döntetlennel zárult. A magyar válogatott végül a 6. helyen zárt a tornán, ami egy nagyon jó eredménynek számított. A következő, 2011-es világbajnokságon sem kellett szégyenkezniük a magyar fiúknak. A 7. helyen végeztek. 2013-ban a csapat a negyeddöntőben búcsúzott Dánia ellen, és a 8. helyen zárt. A 2015-ös tornára nem sikerült a kijutás.

A 2017-es világbajnokságon azonban ismét erőt vett magán a csapat, és sikerült a legjobb nyolc közé jutás is, ám a negyeddöntőben a norvégok parancsoltak megálljt. A csapat a 7. helyen zárt. 2019-ben a magyar válogatott a 10. helyen végzett.

A 2021-es egyiptomi tornán nagyon jó kezdést produkált a magyar válogatott. Ekkor már harminckét csapat vett részt a versenyen. A magyaroknak az „A” jelű csoportban mindhárom csoportellenfelet sikerült legyőzniük. A középdöntő küzdelmeit is sikeresen vette a csapat. Brazília és Lengyelország legyőzésével össze is jött a továbbjutás. Végül a negyeddöntőben – egy hosszabbítással végződő szoros összecsapáson – a franciák ellen szenvedtek vereséget, ám így is az 5. helyen végeztek.

A legutóbbi, 2023-as tornán a magyar csapat ismételten sikeresen vette a csoportküzdelmeket, csupán Portugáliától szenvedtek vereséget. A középdöntőből való továbbjutás is sikerült, ám az egyenes kiesési szakaszban, a negyeddöntőben a dánok búcsúztatták a mieinket. A csapat a 8. helyen végzett.

