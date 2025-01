Szili Katalin Léván: Trianon óta nem volt annyira összetartó a nemzetünk, mint most

Mint arról már beszámoltunk, a magyar kultúra napja alkalmából nívós ünnepséget szervezett a Csemadok Lévai Alapszervezete a zsinagóga épületében. A műsor gerincét a Juhász Gyula Alapiskola tanulói, valamint a helyi magyar közösség fiatal tehetségei adták. A január 26-ai esemény főszónoka dr. Szili Katalin miniszterelnöki főtanácsadó volt.

A megemlékezés után a Felvidék.ma a magyar kultúráról, a lévai magyar közösségről és részben a nemzetpolitikáról kérdezte a főtanácsadót.

Gyakorta megfordul Léván. Milyennek látja az itteni magyar közösséget?

Nem először vagyok Léván, számtalan ünnepségen, megemlékezésen osztoztam a lévai magyar közösséggel.

Közös együttlétek is bizonyítják, hogy ugyan nem nagy létszámú, de nagyon összetartozó magyar közösség él a városban.

Ez részben köszönhető a Csemadok helyi alapszervezete áldásos munkájának, másrészt pedig a helyi magyar iskola oktatási tevékenységének és az intézményen belül végzett egyéb foglalkozásoknak. A mai rendezvény fiatal előadói is bizonyítottak, hogy remek munkát végeznek Léván, s dolgoznak a magyar kulturális örökség továbbadásán.

Nemzetpolitikai szempontból milyen értékekkel bír a magyar kultúra?

Kulturális értékeink az önazonosságunk részei. Olyan értékek, melyeket magukénak éreznek a magyarok, bárhol is éljenek a világban. Ezen értékeink az összetartozásunkat is erősítik. Fogalmazhatunk úgy is, hogy a kultúránk, a hagyományaink és a nyelvünk képezik a nemzetünk cementjét, s mindez az identitásunkat is jelenti.

Itt Léván igen nagy jelentőségük van az ilyen ünnepeknek, mert segítik a megmaradásukat, az értékek továbbadását a fiatal generáció számára. Ezzel hozzájárulnak az önazonosságuk erősítéséhez. Ez a szemlélet itt, a szórványvidéken igen jelentős. Ugyan létszámban nem sokan élnek magyarok a városban, de abban biztos vagyok, hogy ilyen alapok mellett pár évtized múlva is lesz magyar szó, magyar kultúra Léván. Az itteni magyar közösség őrizni fogja az őseitől kapott örökséget.

Az ünnepi beszédében is kiemelte a kultúra összetartó erejét és a jövő nemzedékre való odafigyelést. Miként jelennek meg ezek a szemléletek a nemzetpolitikában?

Tizenöt esztendejének nemzetpolitikája nagyon jó érzékeli azt,

hogy a magyar nemzet egyre inkább összetart. Kimondhatjuk, hogy talán Trianon előtt volt ennyire összetartó a nemzetünk, mint amilyennek most érzékelhetjük.

A Nemzetpolitikai Államtitkárság ezt az évet a jövő nemzedék évévé nyilvánította. S ez nagyon jó összecseng azzal a felelősségvállalással, amint a magyar kormány képvisel.

Ezt a szemléletet nagyon jól tükrözte a zsinagógabeli program. A jelenben is gyarapítani kell ezeket az ezeréves értékeket, és át kell adni a következő generációknak.

