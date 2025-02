Donald Trump: Ukrajnával és Oroszországgal is vannak előre ütemezett találkozók

Ukrajnával és Oroszországgal kapcsolatban is előre ütemezett találkozókról és tárgyalásokról beszélt Donald Trump amerikai elnök vasárnap újságírók előtt.

Az elnök washingtoni idő szerint az esti órákban válaszolt újságírók kérdéseire az Andrews katonai támaszpont repülőterén, úton a Fehér Ház felé.

Elmondta, hogy foglalkozik Ukrajna és Oroszország ügyével: „vannak találkozóink és tárgyalásaink előre ütemezve különböző szereplőkkel, köztük Ukrajnával és Oroszországgal„. Azt is hozzátette, hogy az egyeztetések jól haladnak.

Keith Kellogg, az amerikai elnök ukrán és orosz ügyekért felelős különleges megbízottja vasárnap a Fox News hírtelevízióban azt mondta, hogy minden szereplővel lesznek egyeztetések, „valószínűleg rövid távon„, annak érdekében, hogy véget érjen a háború. Mindkét oldalnak engednie kell majd – hangsúlyozta, és hozzátette, hogy

Donald Trump megközelítésében szerepet kap a nemzeti szuverenitás, valamint a stabilitás a most háború sújtotta térségben.

Az elnök a Mexikóra, Kanadára és Kínára kivetett új vámok kapcsán kijelentette, hogy ugyanez az Európai Unió vonatkozásában is „bizonyosan” meg fog történni. „Ők igazán kihasználnak bennünket” – mondta, amit azzal támasztott alá, hogy az Egyesült Államok külkereskedelmi mérlegében több mint 300 milliárd dollár a hiány az Európai Unióval való kereskedelemben. „Nem veszik át az autóinkat, nem veszik át mezőgazdasági termékeinket” – indokolta véleményét az elnök, hozzátéve, hogy az Egyesült Államokba nagy mennyiségben szállítanak európai autókat és mezőgazdasági termékeket.

Donald Trump rögtönzött sajtótájékoztatóján arról is beszámolt, hogy hazaérkeztek a szombaton Venezuelában börtönből szabadult amerikaiak. A hat férfiről elmondta: most már családjuk körében tartózkodnak és jól vannak. Az amerikaiak szabadon bocsátásáért köszönetet mondott Richard Grenell különleges elnöki megbízottnak, valamint elismerését fejezte ki Venezuelának is.

Richard Grenell pénteken utazott a dél-amerikai országba, ahol találkozott Nicolás Maduro elnökkel. A találkozón a többi között az Egyesült Államokból kitoloncolt venezuelai illegális bevándorlók, valamint bűnbandák tagjainak visszaszállításáról tárgyalt, és együttműködést sürgetett a venezuelai kormányzattól.

