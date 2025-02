Lélektől lélekig Nánán

A Csemadok Nánai Alapszervezete hosszú évek óta szervezi a Lélektől lélekig… című találkozásokat. Több embert meghívtak már maguk közé egy beszélgetésre. Volt vendégük korábban az Érsekújvárban gyakran miséző ferences rendi Cirill atya, valamint Burián László plébános is. A közelmúltban pedig két alkalommal Fóthy Zoltán párkányi esperes atya volt a meghívott vendég. Az eddig megjelent személyekkel farsang vagy böjt idején egy-egy lélekerősítő zenés, énekes beszélgetést bonyolítottak le.

Az utóbbi években pedig olyan helyi vagy nánai születésű fiatalokat hívtak meg, akik már életcéljukat elérve sikeres életpályát futottak be. Egy évvel ezelőtt a helyi kisiskola diákjai vallottak magukról, iskolájukról őszintén és nyíltan. Most azon helyi vállalkozókat kérték fel beszélgetésre, akik termelők, valamint kisüzem-tulajdonosok is.

A zenés délutánon a Boróka méhészet (Hanza házspár), a nánai HIGESP kisbolt- és vendéglőtulajdonosok, illetve kisállattenyésztők, a Hopka házaspár, és a Béres házaspár (Mária és József) vett részt, akik a régió egyetlen százfős kisüzemét, a CONVERTIS Kft-t működtetik családi vállalkozásként.

A beszélgetést Dániel Erzsébet vezette, aki a kezdetekre vezette vissza a kérdezőket. Közülük már senki sem kezdő, immár sikeres vállalkozóként működnek.

A Boróka méhészet – amely a kislányukról van elnevezve – tíz éve foglalkozik méhészettel, méhtermékekkel, és kézművesként ott vannak már a hazai rendezvényeken is. A kétgyermekes házaspár nagyon családközpontú, de Hanza Bán Krisztina az eredeti szakmája szerint pedagógus (a helyi kisiskola kitűnő szakembere volt). A méhészet ma már megélhetési forrásuk is lett, és mint vallották, csak együtt tudják igazán jól csinálni. Krisztina asszony mindezek mellett a Magyar Szövetség helyi alapszervezének elnöke is. Részt vesz közéleti megmozdulásokban, szervezésben is.

A HIGESP vegyesbolt és kiskocsma tulajdonosai húsz éve indították el boltjukat az általuk termelt zöldségkínálattal. Mára már szinte mindent árulnak, amit egy falun barátságos környezetben keres a vevő. Mindezek mellett kisállattenyésztők is. Adott a környezet, a hely, hogy kacsát, libát, galambot, nyulat, birkát neveljenek, mellyel a kellemeset a hasznossal összekötve használják az állományt fűnyírásra, s egyelőre saját étkezésre. Hobbiként tartanak még mókust, teknőst. Az állományt látogatásra is kínálják. A helyi kisiskolások kedvenc helye lett a ház körüli farmjuk, hiszen a mai gyerekeknek nincs hol megismerkedniük a háziállatokkal. A házigazda közéleti ember is, vagy tíz éve a helyi önkormányzat képviselője.

A CONVERTIS Kft. tulajdonosai, a Béres házaspár a harminc évvel ezelőtti kezdésről meséltek. Ők valóban már az „értől, az óceánig” jutottak… Előbb, mint résztulajdonosok kapcsolódtak be az üzem indításába. Mindketten közgazdász szaktudásukkal építették ki cégüket, s ma már két felnőtt gyermekük is középvezetője a higiéniai termékeket gyártó üzemnek. Termékeiket több európai országba exportálják. Béresék arról ismertek, hogy azon ritka vállalkozók közé tartoznak, akik a jövedelem egy részét a régióban, de akár szélesebb területen is a magyar kultúra, egyház, sport, könyvkiadás, oktatás, s egyéni rászorulók támogatására fordítják. A sikeres vállalkozás – melyben benne van a jótékonysági és magyarság támogatás is – a közelmúltban kapta meg Budapesten a Felvidék vállalkozója 2024 kitüntetést, elismerést.

A rendezvényen jelen lévő dr. Popély Gyula történész megköszönte azt a segítséget, melyet könyvei kiadásához kapott a Béres házaspártól. Nélkülük nem jelenhettek volna meg történelmi témájú könyvei.

A délután folyamán versmondással közreműködött Tóbi Lara Cintia középiskolás diák, valamint Hanza Boróka, a helyi kisiskola tanulója is. A hangulatot fokozta a régióban ismert és közkedvelt Dallamvilág elnevezésű duó, nevezetesen Schürger Zsuzsanna és Mikony Péter is.

A kellemes farsangi délutánon jelen volt a helyiek mellett Fóthy Zoltán párkányi esperes, Juhász László polgármester, valamint az egyes képviselők mellett esztergomi és dömösi vendégek is megtisztelték az eseményt.

Mint a bevezetőben is elhangzott, az ilyen találkozások, beszélgetések célja a közösségépítés, egymás megismerése, megértése, a helyi vállalkozók megbecsülése, tisztelete.

