Lelki készület Szent Rita ünnepére

A 2025-ös jubileumi szentév kiemelt alkalmat teremt a lelki elmélyülésre és az imádság erejének megtapasztalására. Ennek részeként Nagymagyaron tizenöt héten át tartó lelki készülettel várják a híveket Szent Rita ünnepére, mely alkalmak évről évre különleges jelentőséggel bírnak a reményt keresők számára.

Az egyházközség lelkipásztora, Naszvadi Sándor nagymagyari esperesplébános atya idén is szeretettel hívja és várja Szent Rita tisztelőit a helyi plébániatemplomba, hogy közösen készüljenek a reménytelen helyzetekben is hathatósan közbenjáró szent májusi ünnepére.

Az ünnepi összejövetelek 17 órakor közös imádsággal kezdődnek, amelyeket 17:30-kor mindig egy ünnepi szentmise követ. S hogy még gazdagabbá tegyék a lelki útravalót a hívek számára, az elmélkedéseket hétről hétre más-más meghívott lelkipásztor atya tartja.

A lelki programsorozat február 6-án veszi kezdetét, és a májusi ünnepig minden csütörtökön lehetőséget biztosít az imádságos elmélyülésre. Az első szentmisét február első csütörtökén Molnár Tamás atya, helyettes bírósági helynök, a pozsonyi magyar katolikus hívek lelkipásztora celebrálja.

A Felvidék.ma megszólította Molnár Tamás atyát, aki a lelki eseménnyel kapcsolatban a következőket nyilatkozta:

„Tapasztalatom szerint a csallóközi hívek körében nagyon közkedveltté vált Szent Rita tisztelete és közbenjárásának kérése, minden bizonnyal azért, mert a reménytelen ügyek szentjeként is emlegetjük őt. Ma is sokan vannak, akik valamilyen ügyükben nem tudnak másba, mint az imába kapaszkodni. Reménykednek a csodákban, a dolgok megoldódásában, legyen szó gyógyulásról, családi krízisről, egy szeretett személy megtéréséről. Idén ezt a reményt – a 2025-ös jubileumi szentév mottója értelmében – a remény zarándokaiként Nagymagyarra zarándokolva is éltethetjük magunkban.

Magam is szeretnék csütörtökön szólni arról, mennyire fontos isteni erény számunkra a remény, mint ahogyan az volt Szent Rita számára is, bizony nem mindig egyszerű földi élete során. Ő is volt római zarándok, mint ahogyan sokan a szentévekben – így idén is – elzarándokolnak Rómába. Hogyan is élte meg Rita nővér ezt az utat? Erről is szó lesz a tizenöt csütörtökből álló lelki felkészülés nyitómiséjének elmélkedésében.

„Pozsonyi Főegyházmegyénk somorjai esperesi kerületének e szép, tágas templomába sokan beférünk. Gyűljünk össze mind többen reménykedve együtt imádkozni, és egymásért, egymás ügyeiért is imádkozni, Szent Rita oltalmát is kérve” – hangsúlyozta Molnár Tamás atya.

A szervezők arra buzdítják a híveket, hogy a jubileumi szentév során is éljenek ezzel a lelki lehetőséggel, és Szent Rita közbenjárásával kérjék Isten kegyelmét életük legkülönfélébb ügyeiben. A rendszeres részvétel nem csupán a hit elmélyítését segíti, hanem megerősíti a közösségi összetartozást is. A remény zarándokaiként ünnepeljék meg méltó módon Szent Ritát!

BN/Felvidék.ma/Pozsonyi katolikusok