Te vagy az Eljövendő, vagy mást várjunk? – a Református Újság februári lapajánlója

Megjelent a Református Újság gyülekezeti tájékoztató februári lapszáma. A tartalomból válogattunk.

Te vagy az Eljövendő, vagy mást várjunk? címmel olvashatjuk Csoma László főszerkesztő jegyzetét a címlapon. „A világi hatalom már akkor is használt eszköztárának megfelelően börtönbe kell zárni a kényelmetlen személyt, s „börtönbe kell zárni a szavakat” is. Ma sincs ez másként. Napjainkban is szembesülünk a valósággal, milyen nagy eszköztára van az elhallgattatásnak, közösségi oldalakról való letiltásnak. Minden hatalomnak, hatalommal bíró embereknek vannak elhallgatni való dolgai” – fogalmaz a címlapon.

Az illedelemről és a helytállásról szól Csoma Annamária Közeledő vagyok! És akkor?! című írásában. Fábián Tibor felteszi a kérdést: Mi marad utánunk? Lelkészi életből vett példát merengve írja: „Szóval szorongat a kérdés: mi marad utánunk? A néhány lomtalanításra váró, ide-oda tologatott zsákon túl? Miben áll az örökségünk? Mit hordoz magában belőlünk a családtag, a házastárs, a gyermek, az unoka, amikor már nem leszünk? Amiről az eszükbe juthatunk.“

Az elgondoltató, filozofikus írások mellett gyülekezeteink életébe is bepillanthatunk a februári lapszámban. Írnak többek között az abaúji és tornai adventi alkalmakról. Nagykorú lett a Kisgéresen megszervezett Bethlen Kata Szavalóverseny. A versenyen 43 fő vett részt istenes verseket szavalva.

Az ökumenikus imahét keretében a pozsonyi református templomban tartották az első alkalmat. A lap búcsúzik Molnár Lászlótól, az Abarai Református Egyházközség gondnokától.

A kétszáz éve született Jókai Mórra emlékeznek. A doni katasztrófa kapcsán két református túlélő bizonyságtételét közlik.

A Református Újság interjút közöl Obrusánszky Borbálával. „A történész, néprajzkutató, orientalista gyermekkori vágya teljesült, amikor a kilencvenes években tanulni ment Mongóliába. Ám a történet ezzel még korántsem ért véget, hiszen 2020-ban immár Magyarország mongóliai nagyköveteként tért vissza a hatalmas kiterjedésű belső-ázsiai országba, a hunok egykori szállásterületére, ahol megkülönböztetett rokonszenvvel fogadják a magyarokat“ – olvasható az interjú bevezetőjében.

A Világoldal hitről hívőknek rovatban ezúttal a portálunkon is publikáló Békefy Lajos a holokauszt-évfordulóra összpontosít. Csoma László folytatja visszaemlékezéseit, a februári lapszámban a 24. rész olvasható.

A februári lapszámból sem hiányozhat az Érdekességek a Bibliából rovat, valamint a bibliaolvasó vezérfonal.

Pásztor Péter/Felvidék.ma