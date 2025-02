Zöld, inkluzív és digitális: megkezdődtek a Komáromi Pedagógia Napok

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége (SZMPSZ) Komáromi Területi Választmánya társszervezőkkel közösen szervezi meg február 3. és 6. között a XXIX. Komáromi Pedagógiai Napok szakmai rendezvénysorozatát „ZÖLD – INKLUZÍV – DIGITÁLIS” címmel.

Az ünnepi megnyitóra hétfőn a Tiszti pavilon dísztermében került sor, amelyen rendhagyó módon Jókai Mór is köszöntötte a pedagógusokat saját diákéveiről, tanárairól szóló gondolataival. A mesterséges intelligencia által, születésének bicentenáriuma alkalmából megszólaltatott ünnepelt író a pedagógusokat köszöntve munkájuk jelentőségéről és az anyanyelven való tanulás fontosságáról is beszélt.

Czibor Angelika, az SZMPSZ Komáromi Területi Választmányának elnöke üdvözölte a jelenlévőket, többek között Tóth Lászlót, a Nemzetpolitikai Államtitkárság Felvidékért Felelős Főosztályvezetőjét, Csányi Norbert kormánytisztviselőt, Keszegh Bélát, Komárom polgármesterét, Horváth Kingát, a SJE Tanárképző Karának dékánját, Somogyi Alfrédot, az egyetem Református Teológiai Karának dékánját, egyben a SZAKC elnökét, valamint Gubík Lászlót, a Magyar Szövetség elnökét.

A területi választmány elnöke az idei rendezvény címválasztásáról szólva elmondta, a tantervi reform kulcsszavait használták a jövő pedagógiai kihívásaihoz igazodva. A hét során megvalósuló képzések, előadások, tréningek mindegyike ezekhez a témákhoz kapcsolódik – fejtette ki.

Fekete Irén, az SZMPSZ országos elnöke a zöld, inkluzív és digitális szavak kapcsán elmondta, ezek nem csupán hívószavak, de a jövő oktatásának pillérei. „A zöldgondolat, a zöldtanterem az élet szeretetéről, a természet tiszteletéről, a fenntarthatóságról és az összekapcsolódásról is szól. Az inklúzió pedig nemcsak elfogadja a különbözőségeket, de teret ad minden gyermek számára, hogy a saját értékeit megmutathassa” – fogalmazott. A harmadik pillér, amelyre a jövő iskolája épül, a digitálizáció, amely hatalmas változásokat hozott az oktatásban, jegyezte meg. Az elnök szerint ennek kapcsán fontos, hogy a pedagógusok milyen tartalommal töltik meg a digitális világot. „Az élményalapú tanítás, a kreativitás, az együttműködés a mi fegyverünk. Fontos megtalálni az egyensúlyt, hogy a digitalizáció szolgáljon minket és ne fordítva” – vélekedett.

Nacsa Lőrinc nemzetpolitikai államtitkár hivatali elfoglaltsága miatt nem tudott megjelenni a megnyitón, így Tóth László, az államtitkárság Felvidékért felelős főosztályvezetője olvasta fel üdvözletét, ám előtte személyesen is megköszönte a felvidéki pedagógusok munkáját, elhivatottságát. Idézve az államtitkárt hangsúlyozta, a magyar nemzetpolitika legfontosabb feladata, hogy erősítse a magyar tannyelvű oktatási intézményeket és azokkal olyan közösségi értékeket közvetítsen, amelyek erősítik a magyarságtudatot és a nemzeti összetartozás érzését. „Elengedtethetetlen, hogy a mai fiatalok, éljenek bárhol is a Kárpát-medencében, megéljék magyarságukat, tiszteljék hagyományaikat, kultúrájukat és anyanyelvüket” – fogalmazott, hozzátéve, ebben kiemelt partnerük az SZMPSZ, a „felvidéki oktatás bástyája”. Hangsúlyozta, a pedagógusok elhivatottsága és szakmai tudása biztosítja, hogy a következő generációk a legjobb alapokat kapják a sikeres jövőhöz. „Ebben, ahogy eddig, a jövőben is számíthatnak a magyar kormányra” – jelentette ki, idézve az államtitkárt.

Keszegh Béla, Komárom polgármestere üdvözölve a pedagógusokat, beszédében érintve a zöld, inkluzív és digitális kulcsszavakat azt hangsúlyozta, a diákok sikereinek elérésében megkerülhetetlen feladat jut a pedagógusoknak a jövőben is. „A pedagógus a lényege az egész oktatási folyamatnak, a többi csak eszköz, lehetőség, alkalom arra, hogy még inkább felnagyítsuk a pedagógusok személyiségét, nagyságát, kreativitását” – fogalmazott. Megjegyezte, a magyar közösség célja és érdeke, hogy gyermekeinket a legjobban készítsük fel. „Kulcskérés lesz a szlovákiai magyar közösség szempontjából, hogy gyermekeink, a jövő generációi a legjobbat kapják” – mondta.

A megnyitón a köszöntők után Reményi Tamás, az ELTE Gyógypedagógiai Karának oktatója tartotta meg nyitóelőadását Sokkal jobb rossz gyereknek lenni, mint buta gyereknek címmel, amelyben a hétköznapi helyzetekben előforduló viselkedészavarokról beszélt, azok megértéséről és kezeléséről adott át értékes és hasznos tudást a felvidéki pedagógusoknak a budapesti pszichopedagógus, szenzoros integrációs terapeuta.

A szakmai rendezvénysorozat ünnepi megnyitóján fellépett Szeles Chloe, a Selye János Gimnázium diákja, a Komáromi Művészeti Alapiskola fuvolatriója, Keserű Orsolya, Lelkes Jázmin és Fekete Éva, valamint a hetényi Tarczy Lajos Alapiskola Gólyaláb színjátszó csoportja.

Az érdeklődők a szakmai rendezvénysorozat teljes programját az SZMPSZ oldalán megtalálják, ide kattintva.

Szalai Erika/Felvidék.ma