Boldoggá avatják Bódi Mária Magdolna vértanút

2025. április 26-án avatják boldoggá Bódi Mária Magdolnát Veszprémben. Erdő Péter bíboros lesz az ünnepi szentmise főcelebránsa – jelentette be a veszprémi érsek hétfőn a városban tartott sajtótájékoztatón.

Udvardy György kiemelte, a boldoggá avatandó fiatalon vértanúhalált halt lány krisztusi erényei a mai keresztény közösségeknek is irányt mutatnak.

Az érsek közölte:

Bódi Mária Magdolna boldoggá avatását a Veszprém Aréna melletti területen tartják, amelyre az érsekség 10-12 ezer zarándokot vár.

Már péntek este és éjszaka imádságos programokkal várják a fiatalokat a sportcsarnokban, szombaton pedig reggel 8 órától érkezhetnek a zarándokok. A helyszínen folyamatos gyóntatás is lesz.

Az ünnepi szentmise szombaton 11 órakor kezdődik annak a harangnak a hangjára, amelyet a boldoggá avatandó Bódi Mária Magdolnáról neveztek el, és a veszprémi bazilika tornyában kap helyet nemsokára. A boldoggá avatást a Ferenc pápa 2023-as apostoli látogatásakor használt oltárnál tartják, a szentmisén zenekar és több kórus is részt vesz.

A szentmise után a várnegyedbe, a Szent Mihály-székesegyházba várják a zarándokokat, ahol megtekinthetik Bódi Mária Magdolna ereklyéjét.

Kulcsár Dávid, a veszprémi főszékesegyház káplánja felidézte a boldoggá avatandó életútját, aki 1945. március 23-án szenvedett vértanúhalált, amikor a második világháború frontja lakóhelyére, Litérre érkezett. Boldoggá avatását halála után nem sokkal, még 1945-ben elindította Mindszenty József bíboros.

Porga Gyula (Fidesz-KDNP), Veszprém polgármestere úgy fogalmazott:

a város a kereszténységgel együtt eresztett gyökeret, a Séd-völgyben végigsétálva szentek és boldogok életébe nyerhetünk betekintést. Bódi Mária Magdolna boldoggá avatása pedig azt mutatja, hogy nemcsak a történelmünk során, hanem az elmúlt évtizedekben is történt olyan vértanúság, amely tovább erősíti az egyház és a város kapcsolatát – tette hozzá.

A polgármester arról is beszélt, hogy bár még jelenleg is folyik a vár egyházi épületeinek megújítása, már most érezhető a zarándokturizmus növekedése Veszprémben.

A sajtótájékoztató végén Loószné Dömötör Enikő irodavezető a boldoggá avatáshoz kapcsolódó fél éves lelki felkészülésről beszélt.

Tájékoztatása szerint honlapot indítottak, kiadványokat készítettek, vándorkiállítást, hangoskönyvet, valamint animációs kisfilmsorozatot készítettek, és szentségimádásokat is tartottak.

Jelezte,

csütörtökön 80 napos visszaszámlálást indítanak, ötnaponta jelentkeznek valamilyen Bódi Mária Magdolnához kapcsolódó történettel.

Bódi Mária Magdolnára és más helyi asszonyokra a Veszprém melletti Litér óvóhelye bejáratánál támadt két fegyveres szovjet katona 1945. március 23-án, ahol a fiatal lány a többiek védelmében is ellenállt, ezért lelőtték. Vértanúságát Ferenc pápa tavaly május 23-án ismerte el.

