Elgurult dollárok és egy adalék a háború okaihoz

Ahogy mondani szokás, számolatlanul dőlt a pénz Ukrajnába, s ahol ennyi pénz mozog, egyesek annak is megtalálják a módját, hogyan halászhatnak a zavarosban. A zavaros kifejezés különösen találó Ukrajnával kapcsolatban, mely a korrupció szinonimája, ráadásul mindezt a háborús helyzet még átláthatatlanabbá teszi.

Visszatérve a zavarosban való halászatra, talán csoda is lett volna, ha ennek a helyzetnek nem akadtak volna haszonélvezői, s ez alatt bizony nem a sokat szenvedett ukrán lakosságot értjük. Elon Musk, a Tesla és a SpaceX tulajdonosa szúrt ki és osztott meg egy X-bejegyzést az oldalán, melyben Zelenszkij egyik interjújából idéz.

Az ukrán elnök ebben azt panaszolja, hogy mindössze 75 milliárd dollár érkezett meg abból a több mint 177 milliárd dollárból, amit Washington az országának küldött.

Nos, a mondás azt tartja, hogy lopni csak nagyban érdemes, mert a kicsiket megbüntetik, de ekkora összeg azért már útban Kijev felé, vagy épp Kijevben is komoly falat…

„Hová tűnt? A CIA lefölözte a részét? Ukrán tisztviselők és tábornokok zsebelték be a részüket? Vajon a Nagyfiú megkapta a szokásos szeletét? Ha Zelenszkij állítása igaz – hogy csak 75 milliárd dollárt kapott a több mint 177 milliárd dollárból, amit Washington küldött –, mi történik ezután? Megvonjuk a vállunkat és továbblépünk, vagy végre válaszokat és elszámoltatást követelünk?” – tette fel a jogos kérdést a jobboldali X-influenszer, Amuse.

Nos, még ha kezdeményeznek is valamiféle nyomozást az ügyben, aligha derül fény a bűnösök kilétére, amiből adódóan vajmi kevés remény van rá, hogy bárkit is felelősségre vonjanak. Pedig nem holmi jelentéktelen összegről van szó, s lett volna méltó helyük ezeknek a milliárdoknak még az USA-ban is, gondoljunk csak a kaliforniai tűzvészek áldozataira, a földönfutóvá lett emberekre, a tetemes anyagi kárra. Ehelyett azonban nem az egyesült államokbeli adófizetők, s nem is a háború sújtotta ukránok, hanem minden bizonnyal olyanok részesültek belőle, akik hasonló úton-módon már ezek nélkül a milliárdok nélkül is tetemes vagyont harácsoltak össze.

A nagy vagyont felhalmozók, ha a pénzükről faggatják őket, előszeretettel hivatkoznak John D. Rockefeller szállóigévé vált kijelentésére, amelyet az első milliójának eredetét firtató kérdésre tett: „csak arról ne kérdezzenek!” Nos, ebben az esetben félő, hogy az illető „úriembereket” az eltérített milliárdokról sem kérdezi senki. Így fajultak el korunk erkölcsei: Rockefeller még csak az első milliója eredetére vonatkozóan kerülte a válaszadást, manapság pedig már a továbbiak megszerzésének módját is titkolni tanácsos.

De ha már a rejtélyes módon eltűnt milliárdokat és ezzel kapcsolatban puszta véletlenségből Zelenszkijt említettük, álljon itt egy Ukrajnához kapcsolódó ugyancsak nem érdektelen hír, mely némileg más megvilágításba helyezi az ottani háborút.

A Kyiv Independent nevű angol nyelvű ukrán újság értesülései szerint az ukrán fegyveres erők korábbi vezetője, Valerij Zaluzsnij már az orosz támadás előtt, 2022-ben azt javasolta, hogy rohanják le Oroszországot és kerítsék be Belgorodot, amiről Viktor Nazarov, a volt főparancsnok tanácsadója beszélt a BBC-nek.

Az volt a cél, hogy megfosszák az oroszokat a harkivi csapásmérés lehetőségétől, valamint hogy veszélyeztessék a Donbaszban tevékenykedő ellenséges csoport északkeleti utánpótlási útvonalait – írják. Vlagyimir Putyin orosz elnök többször kijelentette, hogy az ukránok meg akarták őket támadni. Ezzel a nyilatkozattal értelmet nyer a mondanivalója. Létezett ilyen hajlandóság az ukránok részéről, még ha le is szavazták. Ez így majdnem az „úgy kezdődött, hogy a másik visszaütött” esete…

(NZS/Felvidék.ma/Mandiner.hu)