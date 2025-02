Megoldódtak a fizetési problémák a KFC háza táján

Február 7-én, pénteken, az Európa szállóban tartott sajtótájékoztatót a téli felkészülés befejezésével, a 2024/2025-ös tavaszi idény kezdetével, valamint a Trencsén elleni első mérkőzéssel kapcsolatban a komáromi KFC csapata. A labdarúgóklub képviseletében a sajtótájékoztatón részt vett Radványi Miklós, a csapat vezetőedzője, Martin Šimko csapatkapitány, valamint Baráth György klubelnök is.

Radványi Miklós – aki 2021 óta vezetőedzője a klubnak – a sajtótájékoztató kezdetén elmondta, hogy a csapat hazai körülmények között végezte a téli felkészülést. Az edzésekre Dél-Komáromban, egy műfüves pályán került sor. A csapat a téli szünet alatt négy felkészülési mérkőzést is játszott, melyekből három győzelemmel, egy pedig vereséggel zárult.

A csapatból a téli átigazolási időszak alatt több játékos is távozott. A felvidéki, többek között a DAC csapatában is megfordult Száraz Benjamín személyében pedig egy új kapus érkezett. A vezetőedző elmondta, hogy a kerethez a következő napokban még két új – tapasztalt és kreatív – játékos is csatlakozhat, akik erősíthetik a csapatot.

A játékosok fizikálisan jó formában vannak, készen állnak a bajnoki rajtra, de azt, hogy mennyire van igazából felkészülve a csapat, mindig az első találkozó mutatja meg

– mondta a vezetőedző, aki reméli, hogy a csapat ott folytatja, ahol az őszi idény során abbahagyta.

Az új év első napjaiban aggasztó hírek érkeztek a szlovák élvonalbeli csapat háza tájáról, melyek arról szóltak, hogy a klub labdarúgói nem kapták meg időben a fizetésüket.

A komáromiak huszonhat esztendős csapatkapitánya, Martin Šimko elmondta, hogy minden probléma rendeződött, és a játékosok számára a téli felkészülés ideálisan zajlott. Ő és a csapattársai fizikailag teljes mértékben felkészültek a tavaszi szezonra. Bízik abban, hogy minden megfelelően fog alakulni, de az első bajnoki mérkőzésen majd minden kiderül.

Radványi Miklós vezetőedző a fizetési problémák kapcsán megjegyezte, hogy mindezek ellenére a játékosok végig teljes erőbedobással dolgoztak, és mindent megtettek a felkészülés során, ugyanis biztosították őket arról, hogy megkapják a bérüket, és ez így is történt.

Baráth György klubelnök a sajtótájékoztatón beszámolt arról, hogy jelentős előrelépés történt a stadionépítés terén, amely ősszel egy időre szünetelt. Kiemelte, hogy jelenleg is folynak a munkálatok, s a stadion közel nyolcvan százaléka el is készült már.

A klub célja, hogy tavasszal befejezzék az építkezést, és mielőbb játékra alkalmassá tegyék az edzőpályákat is, hogy a csapataik hosszú idő után ismét hazai környezetben készülhessenek. A soron következő, 2025–2026-os szezont már a saját pályájukon szeretnék megkezdeni

– hangsúlyozta a klubelnök.

Megjegyezte, hogy a stadion az eredeti terveknél is látványosabb lesz, és az egyik legszebb létesítményként fognak majd hivatkozni rá Szlovákiában.

A klubelnök egy azzal kapcsolatos újságírói kérdésre, hogy a pénzügyi felügyelet honlapján szerepel, hogy a KFC-nek több százezres adótartozása van, és hogy ez rendezve van-e már, elmondta, hogy ez a tartozás már nem áll fenn, és nem is a klubműködésre, hanem a stadionépítkezésre vonatkozott, mivel a kivitelezést egy külföldi cég végzi, s nekik kellett kifizetni az áfát, amelynek visszaigénylése egy összetettebb folyamat.

„Ez az adósság azonban már nem létezik” – jelentette ki.

A komáromi KFC jelenleg a 10. helyen áll a szlovák labdarúgó-bajnokság (Niké Liga) tabelláján. A csapat február 9-én, vasárnap a 11. helyen álló Trencsén otthonába látogat.

BN/Felvidék.ma