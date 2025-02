Orbán Viktor is beszédet mondott a Patrióták Európáért pártcsalád nagygyűlésén

A Patrióták Tegyük újra naggyá Európát! jelmondattal meghirdetett kétnapos csúcstalálkozójának keretében tartott nagygyűlésen Orbán Viktor úgy fogalmazott: tegnap mi voltunk az eretnekek, ma mi vagyunk a mainstream. Tegnap azt mondták, mi vagyunk a múlt, ma már mindenki látja, hogy mi vagyunk a jövő. Éljenek a Patrióták! – mondta a magyar miniszterelnök, a Fidesz elnöke szombaton Madridban, a Patrióták Európáért pártcsalád nagygyűlésén.

Megjegyezte, a világot a „Trump-tornádó” néhány hét alatt megváltoztatta. „Mi, Patrióták írjuk a jövőt Amerikában, Hollandiában, Olaszországban, Ausztriában és Magyarországon; felkészül Csehország” – mondta. Kijelentette, Magyarország ma a konzervatív politika laboratóriuma, „tizenöt éve építjük a szabad, konzervatív és keresztény Magyarországot”.

„Mi vagyunk azok, akik megvédtük magunkat a migrációtól”

– fogalmazott, hangsúlyozva, hogy Magyarországon keresztül nem jut be egyetlen illegális migráns se Európába. Az engedély nélküli határátlépés bűncselekmény, migrációban Magyarországon nincs kompromisszum – jelentette ki, hozzátéve, hogy ennek eredményeként „a migránsok száma Magyarországon zéró”.

Hangsúlyozta,

Magyarországon „a bevándorlók helyett a saját magyar családjainkat támogatjuk”.

Az eredmények közül kiemelte azt is, hogy felszámolták a munkanélküliséget, és Európa legalacsonyabb adóját fizetik Magyarországon a cégek.

Mindezekért a „globalista elit persze gyűlöl bennünket”, a „brüsszeli bürokraták, az amerikai demokraták és a Soros-hálózat hajtóvadászatot indított ellenünk, vadásznak ránk, mert megvédtük a hazánkat” – mondta.

Felidézte, amikor 15 évvel ezelőtt a magyarok szembefordultak a progresszív világelittel, azt mondták, hogy ez őrültség, lehetetlen, politikai öngyilkosság. De mi nem hallgattunk rájuk, megcsináltuk, és Magyarország az élő bizonyíték arra, hogy lehetséges, meg lehet csinálni – hangoztatta.

Hozzátette, Donald Trump amerikai elnöknek is sikerülni fog, és a spanyoloknak is. Ehhez szerinte csak annyi kell, hogy a spanyolok odaálljanak Santiago Abascal, a Vox elnöke – és egyben a Patrióták Európáért vezetője mellé, és akkor Spanyolországban is „a Patriótáké lesz a jövő”.

Orbán Viktor Brüsszelt azzal vádolta, hogy miatta süllyed el az európai gazdaság, hogy miatta küldik a „pénzünket” Ukrajnába „egy reménytelen háborúba”, és miatta lepték el a migránsok Európát, mert kinyitotta a határokat a „migránsok inváziója előtt”.

A Soros-tervre utalva rámutatott: az európai illegális migránsinvázió és a népességcsere nem összeesküvés-elmélet, hanem maga a gyakorlat, 2015-ben Soros György meghirdette, hogy évente egymillió migránst be kell engedni Európába, és ez meg is történt, 9 év alatt kilencmillió illegális migráns érkezett.

MTI/Felvidék.ma