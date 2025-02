Nálunk mindig történik valami…

Tavaly szeptembertől január végéig iskolánk, az Ógyallai Speciális Alapiskola életében számos jó, tanulságos, kreatív, játékos, zenés-verses, sportos esemény történt, melyeknek minden esetben aktív résztvevői voltak az intézmény tanulói.

Hagyományosan minden évben szeptember 30-án zajlik a „Magyar népmese napja”, amikor is egy nagyon jó hangulatú projektnap keretében a Farkas-barkas mesét dolgoztuk fel rajzolva, dalolva, játszva.

Az őszi időszakban két nagyon színvonalas előadás is érkezett a falaink közé. Októberben iskolánkba látogatott Danka néni (Daniela Šírová) és terápiás kutyusa, Nissa. A közel másfél órás foglalkozás során Danka néni beszélt a terápiás kutyusok munkájáról, kiképzésükről, fajtáikról. A bemutatás után a gyerekek is megismerkedtek Nissával, csemegével etették, simogatták, vezényszavakkal utasították, sokan meg is ölelték. Még a legfélősebbek is összebarátkoztak a nyugodt természetű, jól idomított kutyussal.

Méhecskés napot is rendeztünk, amikor az ógyallai méhészek látogattak el a gyerekek közé és tartottak számukra egy tanulságos, izgalmas előadást, melynek címe „Méhek és más beporzók nagyító alatt” volt. A prezentációval, eszközök bemutatásával, mézkóstolóval egybekötött előadás során rengetek új tudással gazdagodtak a tanulók. Az iskola pedig tulajdonosa lett egy méhkaptárnak, amit a tél folyamán oktatási célra tud használni, majd tavasszal remélhetőleg méhek is költözhetnek bele.

Az előadásért és az ajándékokért köszönet illeti Ondrej Ambruš, Alžbeta Ambrušová és Štefan Hromada méhészeket.

Október 9-e egy küzdelmes, sportos-harcos nap volt. Iskolánk tanulói ismét a Wolf Fight Club termében mozgatták meg izmaikat és ámulva nézték végig a technikai bemutatót, majd maguk is bekapcsolódtak a sporttevékenységekbe. A nagy harcosok kifáradva, vidám hangulatban tértek vissza az iskolába.

November sem múlt el esemény nélkül, hiszen a gyerekek nagy örömére hófehér autóján váratlanul az iskolánkba látogatott a Pókember, akinek köszönjük a vidám és izgalmas pillanatokat.

Márton napján „Száz liba egy sorban” címmel a hagyományok tárházából merítve dallal, játékkal, mesével, alkotó tevékenységgel ismerték meg a gyerekek Szent Márton életét és a libákkal megesett történetét.

Az év utolsó hónapja már a közelgő ünnepek hangulatát hintette szét iskolánk falai közt. A „Szorgos kezek napján” iskolánkban sült a sok illatos és finom mézeskalács, készültek a színes karácsonyi ajándéktárgyak. Az ünnepek várása nem lehet meg a karácsonyi műsorra való készülődés nélkül, ami heteken keresztül tartott, naponta gyakorolva a verseket, dalokat, aminek eredménye egy nagyon szép és hangulatos előadás lett.

A „Szitakötős projekt” hónap boszorkánykodással telt. Ez már januárban történt. Az első hét során megtanultuk a boszorkánykodás alapjait, mondókákkal és dalokkal varázsoltunk. A második héten boszorkányos ügyességgel alkottunk boszorkányokat és vizsgát tettünk a boszorkánytudományból. Mindenki elsajátította az alábbi varázsige felhasználását:

Ekete pekete cukota pé,

Ábel-bábel dominé,

Csiszi á, csiszi-bé,

Csiszi-csoszi komponé!

A hónap legvégén mesenapot is tartottunk a Csillagszemű juhásszal. Ezt a nagyon szép népmesét dolgoztunk fel sok játékkal, dallal, tánccal, kézműveskedéssel. Az aktívan és türelmesen dolgozó gyerekek egy csodás posztert alkottak a mesenap végére.

A sok tevékenység felsorolásakor nem szabad elfelejteni, hogy iskolánkban működik szlovák nyelvű osztály is, így év elejétől az összes tevékenységbe az ott tanuló gyerekek is aktívan bekapcsolódnak, legyen szó reggeli dalos-verses-mozgásos fejlesztésről, projektnapról, előadásról vagy egy ünnepi műsorról.

Bathó Sylvia/Felvidék.ma