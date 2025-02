Ízelítő a Kabóca februári számából

Itt a vidám farsang! Az iskolában nem maradhat el a jelmezes felvonulás, a maszkabál. Kabóca is igyekszik, és sok jó ötlettel, mesével és verssel segíti kis barátait a februári vígságokra való ráhangolódásban.

A kézműves oldalak útmutatásai alapján készülhetnek a jelmezek a karneváli fényképezkedéshez, Valentin-napra a párnás szívecskék a barátoknak, barátnőknek. Az angol iskolások rovatukat böngészgetve máris egy zenekar, rockbanda tagjaként vagy legalábbis a koncert nézőjeként képzelhetik el magukat.

Mészöly Ágnes meséjében Barni élete legjobb farsangját éli meg, s talán még nagy bánata is enyhül, bár a történet, épp a farsangi jelmezek miatt, először egészen más irányba indul.

Balla Margit a magyar mellett szlovákul is elolvasható kis meséjében egy szarka cserreg vidáman, hogy a tél végi magányában elszomorodott madárijesztőt jobb kedvre derítse.

Sok érdekességet kínálnak persze a sorozatok és az állandó rovatok is a lapban, így az állatvilág csodáiról szóló, amely most a leggyorsabbakat, a háztartási gépek új része a hajszárító működését mutatja be, az olimpiai játékok kisokosa a meg nem rendezett olimpiákat veszi sorra, a barangolók rovata Ibéria régmúltjába kíséri el kis olvasóit.