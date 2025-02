Az államfő Komáromba látogatott el elsőként országjárása során

Keszegh Béla, Komárom polgármestere február 19-én fogadta a köztársasági elnököt a városháza tornyos épületében. A közösen tartott sajtótájékoztatójukon szó esett az iskolák optimalizációjáról, egészségügyről, a sport támogatásáról és a határon átívelő, szlovák–magyar kapcsolatokról, illetve a nemzetiségi tanácsadó hiányáról, de még a Beneš-dekrétumokról is.

Peter Pellegrini az év végén tett ígéretéhez híven, mely szerint a nyolc megyeközpont után végiglátogatja az ország járásait, elsőként a Komáromi járásra esett a választása. Mint mondta, Komárom polgármesterét hosszabb ideje ismeri és tiszteli pragmatikus látásmódját, problémamegoldó készségét. A sajtótájékoztatót megelőző tárgyaláson szó esett a szlovákiai önkormányzatok helyzetéről, amelyeknek „végső soron – és ebben tökéletesen egyetértek a polgármesterrel – nyugalomra van szükségük” – fogalmazott a köztársasági elnök a koalíciós válságra utalva.

Szlovákia első számú közjogi méltósága megjegyezte, az országnak sokkal nagyobb gondjai vannak néhány képviselő hatalomvágyánál. „Ez a választókhoz legközelebb állókat, a településvezetőket már nagyon untatja, sőt zavarja” – húzta alá, hozzátéve, itt az ideje, hogy a kormány kormányozza az országot és a mindennapos problémák megoldásával foglalkozzon.

Komárom polgármestere bemutatta az államfőnek a Pons Danubii EGTC által kidolgozott a „A Duna szelleme” elnevezésű, határon átívelő komplex projektjét, amely egy ötmillió eurós beruházás, célja pedig a Duna menti régió idegenforgalmi fejlesztése a határ mindkét oldalán – uniós források bevonásával.

Tárgyaltak az önkormányzatok által megpályázható uniós forrásokról is, melyek kiírása, majd jóváhagyásuk sokszor a minisztérium lassúsága miatt akadozik. Pellegrini ígéretet tett, hogy ezek felgyorsítása, illetve a pályázati források hatékonyabbá tételének érdekében tárgyalni fog Richard Raši (Hlas-SD), beruházási, régiófejlesztési és informatizációért felelős miniszterrel.

Az iskolai hálózat optimalizációja kapcsán az államfő beszélt Ondrej Gajdáč (független) alpolgármesterrel, aki a komáromi szlovák tannyelvű gimnázium igazgatója is volt, valamint Andruskó Imre (Magyar Szövetség) képviselővel, aki jelenleg is a magyar tannyelvű gimnázium igazgatója Komáromban. Pellegrini rámutatott,

a vegyes lakosságú járásokban még nagyobb érzékenységgel kell hozzálátni az iskolai hálózat észszerűsítéséhez, alkalmazkodni kell és figyelembe kell venni a szlovákiai magyar nyelvű oktatás igényeit, sajátosságait, elkerülendő a feszültséget az itt élő szlovákok és magyarok között“.

Az államfő ígéretet tett arra is, hogy megkéri Tomáš Drucker oktatásügyi minisztert, látogasson el személyesen Komáromba, beszéljen a szakemberekkel és ne hozzanak döntéseket az érintettek nélkül.

Keszegh Béla polgármester azon javaslatát is elfogadta az államfő, hogy tegyék lehetővé, illetve könnyítsék meg a határon túl élő szlovákok számára az anyanyelvükön való tanulást, diplomaszerzést Szlovákiában.

Restelkedve jegyezte meg Pellegrini, hogy kissé ellentmondásos a helyzet, hogy épp Komárom polgármestere figyelmezteti őt arra, hogy figyeljenek oda jobban a határon túl élő szlovákokra. „Felveszem a kapcsolatot a felelős igazgató asszonnyal, mert ez nem vet jó fényt Szlovákiára “

– jelentette ki.

Szó esett a tárgyaláson az egészségügyi ellátásról is abban a tekintetben, hogy a felújított, jól felszerelt komáromi kórház képes ellátni a 110 ezer fős Komáromi járáson túl más régiókat is, akár a Duna jobb partján lévőket is. A sürgősségi betegellátás kölcsönös kiterjesztését Szlovákia és Magyarország között államközi egyezménnyel lehetséges rendezni, ehhez hasonló már létezik Ausztriával és a közeli jövőben életbe léphet Magyarországgal is – jegyezte meg.

Az államfő elismeréssel szólt a komáromi önkormányzatról, hogy szűkös anyagi helyzete ellenére igyekszik a városi sportklubokat az előző évekhez mérten támogatni.

„Komárom sportolói nemcsak országos, de európai szinten is kimagasló eredményeket tudnak felmutatni ennek köszönhetően is”

– szögezte le Pellegrini, hozzátéve, reméli, hogy a sportminisztérium ennek megfelelően támogatja majd a várost ebben is.

„Nyílt, őszinte, baráti hangulatú beszélgetést folytattam Komárom polgármesterével, nem első alkalommal.

Köztársasági elnökként az a feladatom, hogy az itt élők gondjaival megismerkedjek és tolmácsoljam a felelős kormánytagok felé, akiket arra kérek, személyesen látogassanak el a régiókba, találjanak megoldást a problémákra, mert ez a kormány dolga”

– adott hangot véleményének az államfő.

Keszegh Béla rövid hozzászólásában azon reményét fejezte ki, hogy az elnöki látogatás további, miniszteri tárgyalások kezdeményezésére ad alkalmat. „Az oktatás, a sport és az egészségügy mind olyan témák, amelyek a lakosság mindennapjait érintik és végeredményben az ő megelégedettségük a legfontosabb” – érvelt a polgármester.

Újságírói kérdésre, hogy miért éppen először Komáromba látogatott el, Pellegrini úgy válaszolt, ezzel

erkölcsi adósságát törleszti a magyar közösség felé.

„Hivatalba lépésemkor az első célkitűzéseim között szerepelt egy nemzetiségi tanácsadó felkérése, de ezt a házi feladatot még nem végeztem el” – fogalmazott, hozzátéve, épp keresi a megfelelő személyt, akinek megtalálásában most is „puhatolózik”.

„Még találkozni szeretnék Forró Krisztiánnal (Magyar Szövetség), akivel erről már tárgyaltunk korábban. A megyék látogatását követően most a járások közül azért választottam épp Komáromot, mert

jelezni szeretném az itt élőknek, a legnagyobb nemzeti kisebbségnek, hogy Komárom azonos értékű része az országnak, és hogy az itt élő magyarok és szlovákok békés együttélése példaértékű, és legyen szó bármilyen problémáról, azt békésen lehet rendezni.

Minden nemzeti kisebbség fontos a számomra, és Szlovákia minden állampolgárának sorsa, életminősége fontos a számomra, tekintet nélkül a nemzetiségükre” – fogalmazott.

A koalíciós válsággal kapcsolatos kérdésre Peter Pellegrini leszögezte: abban az esetben, ha már a miniszterelnök konkrét javaslattal érkezik az elnöki palotába, kérni fogja, hogy azok a képviselők, akik eddig nem támogatták a kormánykoalíciót, aláírásukkal pecsételjék meg, hogy a kormányrekonstrukciós javaslatot támogatni fogják – azaz Ficónak bizonyítania kell, hogy a kormányzáshoz szükséges parlamenti többséggel rendelkezik. „Ez jogosítaná fel a kormányrekonstrukcióra” – tette egyértelművé az elnök, majd hozzátette, a miniszterelnök egyelőre még nem jelentkezett nála semmilyen javaslattal.

A sajtótájékoztató végén újságírói kérdésre előkerült a Beneš-dekrétumok ügye is. Peter Pellegrini kifejtette:

nem nyitják meg a dekrétumokat, nem vizsgálják felül azokat, mindenfajta múltba való visszanézést elutasított.

Az államfő szerint Forró Krisztiánnal (aki akkor még a Magyar Szövetség elnöke volt – a szerk. megj.) való legutóbbi találkozásakor abban egyeztek meg, hogy olyan jogi és törvényhozási megoldást keresnek a dekrétumok kapcsán, amely jogbiztonságot garantálna a jövőben a kollektív bűnösség elvén alapuló ügyek esetében. Az államfő beismerte, hogy az erre létrehozandó munkacsoport összehívásával még adós.

Peter Pellegrini az egész mai napot Komáromban tölti, meglátogatja még a hajógyárat, a ZAMED mentőszolgálatot, valamint a Kajak-Kenu Klubban is látogatást tesz.

Szalai Erika/Felvidék.ma