Danko: úgy kellett volna viselkedni az EU-csúcson, mint Magyarország

Szlovákia Magyarország álláspontját követhette volna a csütörtöki (március 6.) EU-csúcson, és egyes kérdésekben semleges álláspontra helyezkedhetett volna – jelentette ki pénteken Andrej Danko, az SNS elnöke, a parlament alelnöke. Ugyanakkor megérti Robert Fico (Smer-SD) kormányfőt, és úgy véli, nehéz tárgyalás van mögötte, ezért nem fog konfrontálódni vele és kiáll mellette.

Danko helyesli, hogy Fico küzdött az ukrajnai gáztranzit újraindításáért és Szlovákia érdekeit védte. Azt is kijelentette, az SNS kilépne a kormányból, ha Szlovákia katonákat küldene Ukrajnába.

„Azt vártam, hogy Szlovákia azonos álláspontra helyezkedik Magyarországgal”

– mondta Danko a sajtótájékoztatón. Nagyon fontosnak tartja, hogy ilyen helyzetekben Szlovákia Magyarország mellé álljon. Danko nem akarja támadni a Smer-SD-t, de azt megkérdezi Ficótól, nem lett volna-e helyesebb egyeztetni a dolgokat Magyarországgal.

Az SNS támogatja Ficót. „A jövő héten tárgyalunk, igyekszünk megérteni az álláspontját.

Értékelem, hogy harcolt a gáztranzit újraindításáért, és hogy idehaza és külföldön is Szlovákia érdekeit védi”

– mondta az EU-csúcsról Danko. Hozzátette, az SNS számára fontos, hogy a kormány „életben maradjon”, és meglegyen a 79 képviselője. Megérti Ficót, mivel ha az EU-csúcson magára haragítja az uniós vezetőket, nehéz dolga lenne az uniós támogatásokról szóló tárgyalásokon.

Végül hozzátette, az SNS ellenzi Ukrajna felfegyverzését.

A brüsszeli csúcstalálkozón a 27 uniós tagállam vezetője megállapodott az uniós védelem megerősítéséről szóló dokumentum végleges szövegéről. Orbán Viktor magyar miniszterelnök megvétózta az Ukrajnának nyújtandó katonai segítségről szóló részt. A nyilatkozat, amelyet a többi 26 uniós tagország, köztük Szlovákia is támogatott, megerősíti az EU ukrajnai háborúval kapcsolatos eddigi álláspontját, hangsúlyozza az igazságos és tartós béke szükségességét, valamint az uniónak azt az elköteleződését, hogy továbbra is minden segítséget meg kell adni Kijevnek, a katonai segítséget is beleértbe.

TASR/Felvidék.ma