Még a jó öreg isiászos Juncker is jobban látja az ukrajnai helyzetet, mint utódai

Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság korábbi elnöke a jelek szerint kigyógyult az „isiászából”, vagy csak átmenetileg kiürült otthon a bárszekrény, a lényeg hogy pillanatnyilag képes józanabbul megítélni a helyzetet, mint a jelenlegi brüsszeli vezetők.

Ezt bizonyítja, hogy óva intett attól, hogy Ukrajna csatlakozhasson az Európai Unióhoz. Szerinte az ország gazdasága nincs felkészülve arra, hogy részt vegyen az európai belső piacon, és halljunk csodát, arra a következtetésre jutott, Ukrajnában még mindig létezik (!) korrupció. Naná, s még ha csak létezne, de virágzik és mindent behálóz. S tegyük hozzá, nemcsak az, hanem a bűnözést, a fegyver- és drogkereskedelmet, s a prostitúciót mesterien kézben tartó ukrán maffia, mely ha rászabadulna az Európai Unióra, annak bizony nagyon súlyos következményei lennének.

„Az Európai Uniónak óvatosnak kell lennie, amikor új tagokat vesz fel. Ukrajna államszerkezete még nem tükrözi teljes mértékben az alapvető európai értékeket” – fogalmazott Jean-Claude Juncker. Majd attól is óva intett, hogy Ukrajna a biztonsági garancia egyik formájaként csatlakozzon a NATO-hoz.

Igaz, hogy Juncker még rendkívül visszafogott volt a reális veszélyek felsorolásában, viszont tőle még ez is komoly előrelépés, kár, hogy korábban nem tanúsított ilyen éleslátást. Viszont annál, hogy így kijózanodott, akarom mondani megvilágosodott, csak az meglepőbb, hogy ezeket a nyilvánvaló biztonsági, gazdasági, közegészségügyi és egyéb súlyos kockázatokat az Európa vezetői nem látják, vagy inkább nem akarják látni. Bár ha belegondolunk, hogy Ukrajnáért a világháború kitörését is hajlandók lennének kockáztatni, s már az atomfegyverek használatát is emlegetik, ahhoz képest a fentiekben említett kockázatok szinte jelentéktelennek tűnnek.

NZS/Felvidék.ma