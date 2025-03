Szíria vérzik: „szektás mészárlásban” a keresztyén túlélésért

Erőszak, halál flangál az utcákon Szíriában. A nemzetközi egyházi és nem egyházi nagy hírügynökségek és szervezetek (Vatican.News, kath.net, Open Doors, Christian Post, Christian News, AFP, GBNews, ZDF, CNN, BBC) a mögöttünk hagyott hétvégéről szinte egybehangzóan tették közzé jelentéseiket a brutális mészárlásokról, rivális katonai csoportok közötti leszámolásról.

A megbuktatott Asszad-rezsimhez hű iszlám alaviták és a hatalmon lévők katonai erői közötti összecsapásokról. A háttérben a konfliktuskihasználó kisebb fegyveres csoportok közötti vallási, etnikai, politikai, helyi rivalizálás okozta véres leszámolások sem maradtak el. Több mint 1068 alavitát és keresztyént mészároltak le az Asszad megbuktatása óta legsúlyosabb atrocitások közepette (jelentette a Christian Post). A keresztyének és más szíriai vallási kisebbségek riadót fújnak. Az elmúlt napokban történteket jogvédő csoportok a legsúlyosabb atrocitások egyikeként jellemezik Bassárel-Assad elnök decemberi leváltása óta.

A szíriai tengerparti régiókra összpontosuló erőszak elsősorban az alavitákat vette célba.

Az alavita vagy alavi szekta az iszlám vallás síita ágának egyik alága, nézeteik középpontjában az Isten-Hármasság áll, a keresztyén Szentháromság mintájára. Ezért is kapcsolják össze az iszlám országokban a keresztyénséggel. Az erőszakhullám így a keresztyéneket és más kisebbségi közösségeket is sújtja (olvasható a GB News jelentésében).

A feszültségek azután fokozódtak, hogy a Földközi-tenger partján lévő város, Latakia közelében szolgálatos biztonsági járőrre Assadhoz hű fegyveresek támadtak. Ez súlyos választ váltott ki a szíriai iszlamisták vezette ideiglenes kormányhoz kötődő erőkből. Az Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja jelentése szerint a halottak között 745 civil volt, akik közül sokan a lövöldözésben vétlenekként veszítették el életüket. Több százan a biztonsági erők vagy fegyveresek tagjai voltak. A helyi szemtanúk és megfigyelők „szektás mészárlásnak” nevezték a kibontakozó eseményeket. Rami Abdulrahman, az emberjogi szervezet igazgatója szerint az erőszak célja az alavita családok elűzése otthonukból.

Számos lakóhelyet kifosztottak és felgyújtottak Jableh és Baniyas városban. A régióból származó videók és beszámolók tömegsírok, megkötözött holttestek és elpusztított falvak képeit mutatják. Több ezer alavita és keresztyén menekült el otthonából, több százan pedig a latakiai Hmeimimben lévő orosz katonai támaszponton kerestek menedéket. Az eredetileg közel 3,2 milliós keresztyén közösség, ortodox, keleti katolikus és más felekezeti ágakkal az évtizedes szíriai polgárháború alatt jelentősen megfogyatkozott. Ma 540 ezer körül lehet a számuk. A jelentések szerint a keresztyének is célpontjai voltak az erőszaknak, de nem világos, hogy hány keresztyént öltek meg.

Felelős szír egyházvezetői felhívás – időben

A görög ortodox, a szír ortodox és a melkita görög katolikus egyházak pátriárkái közös nyilatkozatban ítélték el az erőszakot. X. János görög ortodox pátriárka, MorIgnatius Aphrem II, a szíriai ortodox egyház pátriárkája és Youssef Absi, a melkita görög katolikus egyház pátriárkája a megfélemlítettek nevében írta:

„Otthonokat gyaláztak meg, szentségüket semmibe vették, és ingatlanjaikat kifosztották – olyan jelenetek, amelyek élesen tükrözik a szíriai nép által elszenvedett mérhetetlen szenvedést.”

„A keresztyén egyházak, miközben határozottan elítélnek minden olyan cselekményt, amely a polgári békét fenyegeti, elítélik az ártatlan civileket célzó mészárlásokat, és felszólítanak e szörnyű cselekmények azonnali befejezésére, amelyek szöges ellentétben állnak minden emberi és erkölcsi értékkel.”

„Az egyházak emellett felszólítanak a szíriai nép nemzeti megbékélését elősegítő feltételek gyors megteremtésére.” „Olyan környezet megteremtésére irányuló erőfeszítéseket sürgetünk, amelyek megkönnyítik az átmenetet az olyan állam felé, amely minden polgárát tiszteletben tartja, és megalapozza az egyenlő állampolgárságon és valódi partnerségen alapuló társadalmat, amely mentes a bosszúállás és a kirekesztés logikájától”.

„Nagyon óvatosnak kell lennünk…” – önmérséklet, felelős szólás

„Harcok folytak a kormány harcosai és a felkelőcsoport között. Nagyszámú alavita és keresztyén menekült el” – olvasható a tudósításokban. „A damaszkuszi görög ortodox pátriárka szombaton prédikációjában ezt mondta: a megöltek között voltak keresztyének is, de jelenleg csak ennyi részletet tudunk… Nagyon óvatosnak kell lennünk… Nem tudjuk, hogy hányat és miért öltek meg. Talán belekeveredtek? Azért ölték meg őket, mert Assad-hűek voltak? Vagy a vallásuk miatt vették célba őket? Nem tudjuk”.

Az ideiglenes elnök, Ahmed al-Sharaa elítélte az erőszakot, és felelősségre vonásra szólított fel.

Televíziós beszédében önmérsékletre szólította fel a biztonsági erőket, mondván: az erkölcsi értékeket még a konfliktusban is fenn kell tartani.

Sharaa bizottságot hozott létre a gyilkosságok kivizsgálására, és ígéretet tett arra, hogy megbüntetik azokat, akik felelősek a civilek sérelméért vagy az emberi jogok megsértéséért. Oroszország, amely katonai jelenlétet tart fenn Szíriában, a jelentések szerint menedéket nyújtott a kitelepített civileknek, de tartózkodott attól, hogy közvetlenül beavatkozzon a konfliktusba.

Open Doors: megfontolt hírszolgálatot!

Az Open Doors beszámolója szerint a térségben a keresztyének nagy félelemben élnek. Vasárnap elmaradtak az istentiszteletek, és sokan fontolgatják, hogy elhagyják az országot. Emlékeztetnek arra, hogy a közösségi médiában számos keresztyén meggyilkolásáról szóló hamis jelentés kering.

Az Open Doors egyelőre csak egy apa és fia erőszakos halálát tudja megerősíteni, akiket csütörtökön öltek meg. Pénteken egy másik keresztyént halálos lövés ért otthonában, feltehetően egy eltévedt golyó okozhatta. Vasárnap sok templomban nem volt istentisztelet. Latakia és Tartusz városban számos üzlet és szinte az összes étterem zárva van. Egy keresztyén nő a térségből azt mondja, attól tart, hogy a bosszú és a terror időszaka kezdődhet.

A francia AFP hírügynökség helyi keresztyéneket szólaltatott meg névtelenül, akik mind azt mondták: bezárt ajtók mögött imádkozunk, és mégis félünk. Sok emberben az évek során elszenvedett erőszak traumatikus emlékeket idéz fel, így az „Iszlám Állam” (IS) uralmáról és az atrocitásokról. „Minden keresztyén, akit ismerek, most már el akarja hagyni az országot” – mondja az egyik megszólaló.

Első és végső lehetőség: imádkozás helyi és nemzetközi szinten

Ebben a drámai erőszakhullámban is az imádság az első és végső menedéke a megfélemlített szíriai keresztyéneknek. Prima et ultima ratio – oratio. Nekünk, magyar keresztyéneknek is ez a nagy lehetőségünk.

Azzal a többlettel, hogy az Isten által megnyitott keskeny úton, a szolidáris segítségnyújtás szervezetén, a Hungary Helps-en keresztül ismét mód nyílik arra, hogy keresztyén nemzetként kifejezzük:

Szíria eddig is segélyezett, most újra megpróbált keresztyén népével vagyunk.

Jó lenne, ha ezt a cselekvő szolidaritásról szóló kormányzati diakóniát mind jobban megismernék Európa keresztyén közösségei és megtalálnák a hatékony együttműködés módjait. Remélhetőleg az amerikai kormányzat, amelyik már Donald Trump elnök első ciklusában is nagyra értékelte a Hungary Helps példaadó áldozatvállalását, ebben a kritikus helyzetben is megtalálja a tényleges segítés módját. Ezért is imádkozunk!

Miként az Open Doors imafelhívása szándékára is egyéni, gyülekezeti, közösségi, szervezeti szintű imaközbenjárást végzünk az alábbiak szerint: 1. Imádkozzatok a szíriai emberekért. 2. Imádkozzatok az erőszak végéért. 3. Imádkozzatok minden sérült és traumát szenvedett emberért, hogy Isten Lelke munkálkodjon bennük, és megtapasztalják a gyógyulást, a félelem feloldását. 4. Imádkozzatok, hogy a keresztyének egész Szíriában megtapasztalják Isten békéjét, megerősödjenek hitükben, és Isten Lelke vezesse őket az önmérséklet, a józanság és az imádságos szolidaritás mindennapi ösvényén. 5. Imádkozzunk bölcsességért és bátorságért Szíria összes egyházi vezetője számára. 6. Imádkozzunk azért, hogy különösen ebben a helyzetben meghallják a Jézus Krisztusban lehetővé tett megbékélés üzenetét, és hogy az egyházak képesek legyenek befolyásolni Szíria jövőjének emberséges alakítását.

Muszlim és más vallású nők imafelhívása a szír keresztyénekért

Ilyen sem fordul elő minden nap: muszlim nők szólítanak fel a keresztyénekért történő imádkozásra. Most példaértékű összefogás indult el. Az Amerikai Muszlim és Más Vallású Nők Esélyteremtési Tanácsa (AMMWEC) minap kiadott nyilatkozatában éles hangon ítéli el a keresztyének riasztó és fokozódó üldözését Szíriában. A keresztyén közösségek ellen elkövetett ismétlődő erőszak, a célpontok kiválasztása és elnyomása sérti a hit, az emberség és az együttélés alapelveit.

„Mi, muszlim nők, akik a radikalizálódás és a szélsőségesség elleni harc frontvonalában állunk, nem fogunk hallgatni, amikor keresztyén közösségeket űznek el őseik földjéről, templomaikat meggyalázzák, és életüket fenyegetik. Emlékeztetjük a világot, hogy az iszlámban a zsidók, a keresztyének és a muszlimok az Ahlal-Kitab – a Könyv népe –, akiknek közös az isteni örökségük”.

A szíriai keresztényüldözés nem elszigetelt eset – a vallási intolerancia veszélyes hullámának része – mutatnak rá nyilatkozatukban.

Ugyanaz a szélsőséges ideológia, amely az antiszemitizmust táplálja, táplálja a keresztyének, jazidik, hinduk és más vallási kisebbségek üldözését a muszlim többségű országokban. A radikális iszlámisták ideológiája nem tesz különbséget.

„Felszólítjuk a muszlim világ vezetőit, akiknek a keresztyénüldözésekkel szemben nagyrészt néma a hangjuk, hogy törjék meg a hallgatás csöndjét. Tétlenségük felbátorítja az iszlámista szélsőségeseket, és azt az üzenetet sugallja, hogy a vallási erőszak tolerálható. Mi, amerikai muszlim nők azonban nem vagyunk hajlandóak elfogadni ezt az igazságtalanságot. Hangot adunk a gyűlölet és a megosztottság erői elleni tiltakozásnak, és arra buzdítunk minden muszlimot szerte a világon, hogy ugyanezt tegye – mert ha ma nem állunk ki másokért, holnap már nem lesz senki, aki kiálljon értünk!”

Nagyszerű hang, érvelés, józanság, célratörő fogalmazás. Bárcsak minél szélesebb körben megértésre találna, Európában és hazánkban is! (BNEWS/ https://www.einnews.com). Ezért így imádkozhatunk:

Kyrieeleison! Christeeleison! Uram, irgalmazz, Krisztus kegyelmezz Szíria népén, keresztyén testvéreinken! Uram, irgalmazz, Krisztus kegyelmezz, hogy a szír pátriárkák felhívása a nemzeti megbékélésre halló fülekre találjon. Uram, irgalmazz, Krisztus kegyelmezz, hogy a Hungary Helps ebben a helyzetben is topon lehessen a szír keresztyének megsegítésében! Imádkozzunk, hogy Isten óvja meg Szíriát és népét, és hogy az egész országban eljöjjön minél előbb a megbékélés. Ezért amire ma és holnap nagyon nagy szükség van, az a nemzetközi imaszolidaritás, a felelős helyzetelemzés, az önmérséklet és a céltudatos támogatás…

Dr. Békefy Lajos/Felvidék.ma