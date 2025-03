Szentévi magyar zarándoklat Lőcsére

A 2025-ös jubileumi szentévben nemcsak Rómába zarándokló hívekként válhatunk „a remény zarándokaivá” – a szentév mottója értelmében –, hanem világszerte, az egész katolikus egyházban vannak kijelölt helyek, ahol a jubileumi búcsút elnyerhetjük. Ki-ki lehetőségei szerint vállalhat rövidebb-hosszabb zarándoklatokat, az idősek és betegek pedig akár otthonaikban, a kórházakban és a szociális otthonokban is elnyerhetik a szentévi búcsúkat. A Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség tagjai május 1-jén Lőcsére zarándokolnak.

A májusi Mária-tiszteletnek szentelt hónap kezdetére szervezünk egy autóbuszos, egynapos zarándoklatot. Így, szervezetten, nagyobb számú zarándokcsoportként első alkalommal megyünk erre a vidékre. Pozsonyból utazunk Lőcsére, ahol 11 órakor a Mária-hegy bazilikájában kerül bemutatásra magyar szentmise.

Szívesen fogadnánk, ha a Pozsonyból induló különjáraton utazó híveken kívül más egyházközségekből is érkeznének zarándokok akár szervezett zarándokcsoportként, akár autókkal mint család vagy baráti kör, illetve külön öröm lenne, ha az ottani vidéken elszórtan élő magyarok vagy magyarul tudók is csatlakoznának hozzánk. 1984. január 26-án II. János Pál pápa nyilvánította ezt a templomot bazilika minorrá, 1995. július 3-án pedig személyesen celebrált szentmisét e kegyhelyen. Tehát méltó helyszíne lesz ez a máriás hónap nyitányának.

Aztán Lőcsén a városban található gótikus remekművet, a Szent Jakab-bazilikát tervezzük megtekinteni. Szent Jakabbal kapcsolatban talán sokaknak eszébe jut az „El Camino”, vagyis az Út, az úton levés, a zarándoklat. Az ő közbenjárását is szeretnénk kérni ahhoz, hogy életünk zarándokútján mindig az Útként is bemutatkozó Jézus Krisztus felé tartsunk – Édesanyja, Szűz Mária oltalmát is élvezve – mint a remény zarándokai, az örök boldogságot is remélve.

S mivel mi Pozsonyból megyünk, főegyházmegyénk és székesegyházunk – vagyis a koronázódóm védőszentjének, Tours-i Szent Márton püspöknek tisztelete különösképpen szívünkhöz közeli. Ez vezérel arra, hogy az ugyancsak a szentévi búcsúk elnyerésére kijelölt szepeskáptalani (más néven szepeshelyi) Szent Márton-székesegyházat is felkeressük. Itt délután tervezünk közösen imádkozni.

A szentévi búcsúk elnyerésére kijelölt helyeken felajánlott imák mellett szükséges a búcsú elnyerése napjához közeli időpontban a szentgyónás elvégzése, valamint a bűnök és bűnre vezető alkalmak kerülése, továbbá szentáldozás a búcsú elnyerésének napján, illetve ima a Szentatya szándékára. Naponta egyszer lehet búcsút elnyerni, vagyis a megbocsátott bűnök mellett fennmaradó ideig tartó büntetésektől is teljesen szabaddá válni.

A búcsút az azt elnyerni kívánó személy felajánlhatja a saját számára, vagy egy tisztítóhelyen szenvedő lélek mennyországba jutásáért.

A mai Szlovákia területén kijelölt jubileumi templomok listáját ITT találja, a magyarországi helyszíneket és néhány további helyet a szentévi búcsúk elnyerésére pedig ITT.

Pozsonyi Magyar Katolikus Közösségünk április 26-án, szombaton gyalogos szentévi zarándoklatot hirdet Pozsonyból Máriavölgybe, ahol a Szűz Mária születése bazilikában lesz magyar szentmise, június 14-én pedig kerékpáros zarándoklatot Pozsonyból Bacsfa-Szentantalra, ahol a Könnyező Szűzanya kegyképe előtt imádkozhatunk majd együtt anyanyelvünkön.

A szentévi zarándoklatsorozatot a jövőben újabb helyszínek felkeresésével szeretnénk majd folytatni. Jó látni, hány és hány, a magyar történelmünkhöz és kultúránkhoz elválaszthatatlanul kötődő hely vesz körül minket szűkebb vagy tágabb környezetünkben, melyeket vagy azért keresünk fel, mert még nem jártunk ott, vagy pedig azért, mert annyira tetszett és annyira jól éreztük ott magunkat, hogy a szívünk ismételten visszahúz oda.

Zarándokoljunk hittel, reménnyel, szeretettel! Akik pedig nem tudnak sehová menni, azokat is vigyük magunkkal imáinkban, s osszuk meg velük is lelki élményeinket, vigyünk nekik egy kis ajándékot az útról!

Akik a Pozsonyból induló autóbusszal szeretnének május 1-jén, a munkaszüneti napon Lőcsére és Szepeskáptalanra utazni, Kulacsík Anikónál a következő e-mail címen jelentkezhetnek: anikocskak@gmail.com.

További programjainkról, mint például a Bódi Mária Magdolna boldoggá avatására felkészítő lelki programokról, a szülők számára szervezett tanulmányi és lelki napról, a hajnali és esti keresztútjárásokról a Pozsonyi Magyar Katolikus Közösség honlapján olvashatnak.

Molnár Tamás/Felvidék.ma