Deutsch Tamás a Selye János Gimnázium vendége volt

A Selye János Gimnázium előadássorozatot indított végzős diákjai számára az Európai Unióról és annak működéséről. Célja, hogy a diákok első kézből jussanak információkhoz, aktív részesei, felelős formálói legyenek a közéletnek, politikának. Az első ilyen alkalomra március 21-én került sor a gimnázium aulájában, ahol meghívott vendégként Deutsch Tamás, az Európai Parlament képviselője adott elő.

Andruskó Imre, a gimnázium igazgatója röviden bemutatva a diákoknak a képviselőt elmondta, az 1989-es bársonyos forradalom előtt, amikor már rendszeresek voltak Prágában a tüntetések, az akkori ellenzéki magyarok közül többen is részt vettek, köztük Deutsch Tamás is, akit ezért a csehszlovák hatalom letartóztatott. Ettől az időtől aktív közéleti tevékenységet folytatott, egyetemi évei alatt a Bibó-szakkollégium tagja volt, majd volt országgyűlési képviselő és sportminiszter is. 2009 óta a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Deutsch Tamás az Európai Unió működéséről szóló prezentációját egy olyan fiatal generációnak mutatta be, amelyik már az Unióhoz való csatlakozás után született. Előadásában közérthetően magyarázta el a diákoknak azt a szervezeti egységet, intézményi rendszert, amely az EU-t működteti, illetve a tagállamok szerepét és felelősségét a döntéshozatali mechanizmusokban.

Hangsúlyozta, az unió nem csupán politikai, gazdasági tömörülés, de értékközösség is. Rámutatott, az EU intézményeiben a tagállamok állam- és kormányfői közös döntéseket hoznak és az Európai Unió Tanácsa a kormányok képviselőivel jogalkotó hatáskörrel is rendelkezik. Szinte kivétel nélkül minden fontos kérdésben az Európai Parlamenttel közösen születnek a döntések, az Európai Bizottság pedig egy jogszabály-kezdeményező, illetve a megalkotott jogszabályok végrehajtásáért uniós szinten felelős intézmény.

Beszélt még a tagállamok nemzeti alkotmányos önállóságáról, azoknak az EU működéséhez való viszonyulásáról. Megjegyezte, az Európai Unió alapszerződése értelmében a tagállamok nem mondhatnak le az alkotmányos szuverenitásról. A képviselő részletesen vázolta az Európai Parlament működési struktúráját, amely nem nemzeti hovatartozás, hanem frakcióhoz való tartozás alapján szerveződik. Bemutatta az Európai Parlament összetételét, képviselőcsoportjait.

Figyelmeztette hallgatóságát, soha ne tévesszék szem elől, hogy az Európai Unió nem egyenlő a földrajzi Európával. Mint mondta, az unió legnagyobb kérdése, hogy hogyan lehet a politikai Európa és az Európai Unió határait minél inkább egymáshoz közelíteni. A Draghi-jelentésre hivatkozva megjegyezte, a jelenkori Európai Unió versenyképessége az utóbbi évtizedekben csökkent Ázsiához és Észak-Amerikához képest. A volt olasz miniszterelnök, közgazdász jelentése szerint az unió gazdasági függősége geopolitikai kockázatot rejt magában.

Deutsch Tamás az európai együttműködésről úgy fogalmazott, az egy „óriási lehetőséget magában rejtő gondolat”, de vannak gondok, nehézségek, amelyeket, ha nem sikerül megoldani, épp az európai együttműködést áshatják alá.

A rendezvény létrejöttében segített és személyesen is jelen volt Balogh Csaba, Magyarország rendkívüli és meghatalmazott nagykövete, illetve jelen voltak még a Magyar Szövetség Nyitra megyei képviselői, politikusai.

Ahogy Andruskó Imre, a komáromi Selye János Gimnázium igazgatója fogalmazott, az intézmény célja ezen találkozások, előadások megszervezésével, hogy diákjaik személyesen találkozhassanak a politikai és társadalmi folyamatokat alakító, befolyásoló személyekkel, EP-képviselőkkel. Mint mondta, a rendezvénysorozat következő meghívott előadója Ódor Lajos, volt szlovák kormányfő, jelenlegi EP-képviselő lesz.

Szalai Erika/Felvidék.ma