A komáromi Farkas Enikő megyei kitüntetésben részesült pedagógusnap alkalmából

Farkas Enikőt, a komáromi Selye János Gimnázium angol szakos tanárát 2025. március 28-án a Nyitrai Kerületi Oktatásügyi Hivatal pedagógusnapi kitüntetésben részesítette.

Kolléganőnk 2007-ben kezdett tanítani az iskolánkban, vagyis 18 éve része a tanári karnak. Ez idő alatt 4 osztály repült ki a szárnyai alól. Miután csatlakozott a tanári gárdához, azonnal észrevehető volt tapasztaltsága, kreativitása és jó szervezőkészsége. 2019 óta vezeti az angol tantárgybizottságot.

Aktív szerepet vállalt az idegennyelv-oktatás színvonalának emelésében, és kezdettől fogva szívügye volt egy modern, multifunkcionális tanterem létrehozása.

Munkáját következetesség, precizitás és lelkiismeretesség jellemzi. Sokoldalú tevékenységet fejtett ki az idegennyelvi versenyek terén és nagyban hozzájárult ahhoz, hogy diákjainkat rendszeresen jegyzik az angol nyelvi versenyeken.

Diákjai többször voltak a járási angololimpia győztesei és a kerületi angololimpia eredményes megoldói és helyezettjei. Ő szorgalmazta, hogy a 8-éves gimnázium alsó tagozatos tanulói bekapcsolódjanak az English Star elnevezésű versenybe. Diákjai a Best in English online versenyben is minden évben jeleskednek.

A versenyekre való felkészítésen kívül osztály- és tanulmányi kirándulások, valamint angol nyelvű színházlátogatások megszervezése is köthető a nevéhez. Célkitűzései közé tartozik, hogy diákjait mind szakmai, mind magánéleti területen alkalmazható tudással bocsássa útra. Egészséges magyarságtudatra, emberségre és tisztességre neveli diákjait.

Kolléganőnk elkötelezett a szakmája iránt, a tanítás nemcsak munkája, hanem hobbija és szenvedélye is. Hivatástudata megkérdőjelezhetetlen a tantárgya és iskolája iránt. Igazi tanáregyéniség, akinél első helyen vannak a diákok és a magas színvonalú nevelői-oktatói munka.

Kedves Enikő, kitüntetésedhez nagyon sok szeretettel gratulálunk!

SJG/Felvidék.ma