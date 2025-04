Dr. Alt Ernőre emlékeztek a lévaiak

Április 6-án a lévai Reviczky Házban került sor a Reviczky Társulás berkein belül működő Léva és vidéke helytörténeti szakosztály immár 127. helytörténeti előadására, melyre dr. Alt Ernő, a sokoldalú lévai közéleti személyiség halálának 3. évfordulója alkalmából került sor.

Dr. Alt Ernő népes családját és a szép számban megjelent érdeklődő közönséget Müller Péter, a szakosztály vezetője köszöntötte.

Kiemelte az előadás különlegességét, hiszen egy olyan neves lévai személyiség bemutatására került sor, akit a 100 megélt évének köszönhetően a jelenlevők mindegyike személyesen is jól ismert.

Ezt követően dr. Alt Ernő unokája, MUDr. Ivkovič Krisztina számtalan kordokumentumot felvonultató, gazdag vetített előadásban mutatta be dr. Alt Ernő tartalmas életét. Ebben segítségére volt Ernő bácsi unokája, PharmDr. Vékonyné Alt Mónika és dédunokái, Vékony Ádám és Olivér, akik az előadó érdekfeszítő és rendkívül szellemes előadását a neves lévai személyiség családra hagyott írásos emlékeinek tolmácsolásával tarkították.

Többek között megtudhattuk, hogy Alt Ernő 1921. december 15-én Léván, az egykori Mángorló utcában született id. Alt Ernő és Tóth Mária Ilona gyermekeként. Elemi iskolai és gimnáziumi tanulmányait szülővárosában végezte. 1943 októberében sorozták be a magyar hadseregbe. A II. világháború során nyugati hadifogságba került, ahonnan 1946 nyarán tért haza. 1951-ben a pozsonyi Komenský Egyetemen szerzett gyógyszerészeti diplomát.

Még ebben az évben megnősült, neje Lengyelfalusy Sarolta lett. Három gyermekük született.

Ezek után Léván helyezkedett el, a város legrégebbi Fekete Sas gyógyszertárában, amelynek bútorzatát és használati eszközeit megmentve alapította meg 1971-ben a lévai Barsi Múzeum állandó kiállítását,

mely az első gyógyszerészeti gyűjtemény volt Szlovákia területén. Az 1960-as években nevezték ki járási főgyógyszerésszé, miközben az Arany Korona patikában működött. Irányítása alatt a gyógyszertár Csehszlovákia legkorszerűbben berendezett patikájává vált. Az 1980-as évek közepén nyugdíjazták. Városi képviselő is volt, az ő érdeme a temető gesztenyefáinak a megmentése.

Fiatalkora óta méhészkedett is, Horhiban példaértékű méhészetet vezetett.

A fél évszázadon át gondosan összegyűjtött mézmintái alapul szolgáltak az atmoszférában terjedő radioaktivitással kapcsolatos kutatásnak.

1992-től elnöke volt a Szlovákiai Méhész Szövetség Lévai Alapszervezetének. Ösztönzésére az Országos Gyógyszerészeti Napok eseményét 1972-ben először Léván rendezték meg. Sok publikációja jelent meg minden tevékenységi területén, legyen az akár gyógyszerészet, helytörténet, szabadalmak, újítások vagy akár a méhészet. Számos kitüntetéssel jutalmazták élete munkájáért. Alt Ernő egykori járási gyógyszerész, patikamúzeum-alapító, helytörténész és méhész családja körében hunyt el 2022. április 7-én.

Ernő bácsi népes családja és a hálás közönség nagy tapssal jutalmazta a tartalmas előadást. Müller Péter és ifj. Ševeček Judit díszoklevéllel, virágokkal és figyelmességekkel köszönte meg az előadónak és társainak a gyönyörű előadást, majd a Reviczky Társulás nevében bemutatta és átadta a szakosztályvezető által a lévai Juhász Gyula Alapiskola számára készített, dr. Alt Ernő portréjával ellátott rövid életrajzot.

A délután további különlegessége volt, hogy az előadást követően a hallgatóság átvonult a Reviczky Ház szomszédos közösségi helységébe, ahol a „Lévai Történelmi Arcképcsarnok – Gondolati Emléktáblák” állandó tárlat már

dr. Alt Ernő életrajzával és az általa alapított 1989-es rendszerváltás utáni első lévai magángyógyszertár – Aesculap gyógyszertár – falán elhelyezett emléktáblájával kibővítve várta őket.

Itt MUDr. Ivkovič Krisztina felvezetője után Ernő bácsi unokája, ifj. Alt István és dédunokája, Alt Gergő csodálatos hegedűjátékát élvezhették az emlékezők. Felcsendültek Bartók Béla Rutén nóta és Máramarosi tánc című hegedűduói, valamint egy kalotaszegi csárdás és legényes is, melyek után joggal zúgott fel a hallgatóság elismerő tapsa. Majd Vékony Ádám dédnagyapja megható sorait idézte fel a valamikori Léváról, annak mára sajnos elveszett családias hangulatáról.

Ezt követően dr. Alt Ernő gyermekei, PharmDr. Ivkovičné Alt Klára és id. Alt István leplezték le Ernő bácsi lévai gondolati emléktábláját, melyet PharmDr. Vékonyné Alt Mónika koszorúzott meg, majd az unokák, Ivkovič Péter és ifj. Alt István egy égő mécses formájában az emlékezés lángját helyezték el alá.

Az emléktábla felirata a következő:

Ebben az épületben hozta létre a rendszerváltás utáni első lévai magángyógyszertárat 1993 decemberében RNDr. PhMr. ALT ERNŐ (* Léva, 1921. december 15. – † Léva, 2022. április 7.) járási gyógyszerész, feltaláló, helytörténész, méhész, Szlovákia első gyógyszerészeti gyűjteményének megalapítója, aki városát élete utolsó percéig becsülettel szolgálta. Őrizzük meg emlékét!

Állította a lévai Reviczky Társulás helytörténeti előadássorozatának, RNDr. PhMr. Alt Ernő halálának 3. évfordulóján megemlékező hallgatósága.

Léva, 2025. április 6.

A kellemes és lelkiekben felemelő délután Dr. Alt Ernő népes családja által készített gazdag agapéval folytatódott. A család és az érdeklődő hallgatóság szívélyes beszélgetése során számos Ernő bácsival kapcsolatos személyes élmény is felelevenítésre került.

Ugyanakkor a jelenlevők részéről számos új ötlet is elhangzott és új közös helytörténeti témájú terv szövögetése is kezdetét vette. Aki aznap ennek a tartalmas eseménynek részese volt, ismeretekben és lelkiekben is gazdagodva térhetett haza.

Müller Péter/Felvidék.ma