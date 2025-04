A SZÉP-kártya, az egészségpénztári tagság és az áruhitel is növeli a költési hajlandóságot

A Széchenyi Pihenőkártya a mindennapok része: a SZÉP-kártya-tulajdonos magyarok kétharmada havi több alkalommal is használja – derült ki a Pepita.hu friss felméréséből.

Felhasználói népszerűsége mellett a gazdaság hajtóereje is, hiszen többletfogyasztást generál: háromból ketten többet költenek vele, mint nélküle tennék. Bár szűkebb felhasználói körrel, az egészségpénztár is kedvelt juttatás, elsősorban gyógyszerekre és gyógyászati segédeszközökre fordítják.

A kutatásból az is kiderült, hogy a vásárlók egyre nyitottabbak a részletfizetésre: minden ötödik válaszadó fontolgatja, hogy online áruhitel segítségével vásárol nagyobb értékű terméket.

A SZÉP-kártya nagyobbra nyitja a magyarok pénztárcáját

A Széchenyi Pihenőkártya mára nemcsak a hazai turizmus és vendéglátás egyik meghatározó motorja, hanem a magyarok mindennapi pénzügyi tervezésének is szerves része – derült ki a Pepita.hu friss felméréséből.

A kutatás szerint a SZÉP-kártya-tulajdonosok kétharmada havonta többször is használja cafeteriakeretét, ami egyértelműen mutatja: a kormány által biztosított juttatás nemcsak népszerű, hanem aktívan igénybe vett eszköz a dolgozók körében.

A válaszadók több mint ötöde évente néhány alkalommal él vele, míg 13 százalékuk havonta egy alkalommal költ a kártyáról. A kutatás egy további fontos tanulsága, hogy a SZÉP-kártya valódi többletfogyasztást generál: háromból két kártyabirtokos nyilatkozott úgy, hogy többet költ összességében annak köszönhetően, hogy ez a lehetőség a rendelkezésére áll.

A kártyahasználók jelentős része nagyjából az előző évhez hasonló mértékben használja fel a rendelkezésére álló összeget, egyharmaduk viszont várhatóan többet költ róla 2025-ben.

A költési célokat tekintve a melegétel-vásárlás a legnépszerűbb: a SZÉP-kártyások kétharmada étkezésre fordítja a keretét.

Közel felük utazásra, szállásfoglalásra használja fel a rendelkezésére álló összeget, valamivel több mint egyharmaduk pedig vendéglátásra, szórakozásra költ.

„A felhasználási körök idei bővítése a felmérésünk szerint valódi igényekre adnak választ” – magyarázta Dorcsinecz József, a Pepita Group társalapítója. A 2025-től elérhető felújítási lehetőséggel minden negyedik válaszadó tervez élni, amely lehetővé teszi barkácsáru, bútor, festék és egyéb háztartási eszközök vásárlását is.

A sport és aktív életmód területén kisebb, de jól körülhatárolható csoport mutat aktív érdeklődést:

a kártyatulajdonosok mintegy 17 százaléka költ sportrendezvényekre, kulturális belépőkre és 13 százaléka pedig sporteszközökre vagy azok kölcsönzésére.

A felmérés készítői arra is kíváncsiak voltak, hogy ha a SZÉP-kártya kerete még szabadabban felhasználható lenne, mire költenének róla a magyarok. A válaszokból egyértelműen kirajzolódik: a többség ruházatra, háztartási cikkekre és elektronikai eszközökre fordítaná a támogatást – ezek az igények is rávilágítanak a magyar családok praktikus gondolkodására.

A kutatás kitért a SZÉP-kártya digitalizációjához való viszonyra is. Az adatok alapján a válaszadók közel fele (46%) örömmel fogadja a digitális verziót, és tervezi is használni azt. További 41% szerint ugyan jó ötlet a fejlesztés, de ők inkább maradnak a hagyományos, fizikai kártyánál. Ez azt mutatja, hogy bár a magyar felhasználók nyitottak az innovációra, sokak számára a megszokott formátum is megfelelő és kényelmes.

Egészségpénztár-költéseknél a gyógyszerek és a család egészsége a fókuszban

A felmérésben résztvevők harmada rendelkezik egészségpénztár-tagsággal, és körükben a legnépszerűbb költési cél a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök vásárlása: ezt 83%-uk említette. 44% gyógyászati szolgáltatásokat (pl. vizsgálatok, kezelések), 30% pedig családtagjai egészségügyi kiadásait fedezi az egészségpénztárból. 17% egészségmegőrzésre és prevencióra (pl. szűrések, vitaminkúrák), 8% pedig baba-mama termékekre és szolgáltatásokra használja fel az összeget.

A pénztártagok kétharmada kizárólag olyan helyen vásárol, ahol elfogadják az Egészségpénztári kártyát, míg 20% számára ez nem meghatározó szempont, mivel utólag is benyújtja a számlát. 9% jelezte, hogy nincs konkrét preferenciája e tekintetben. Az egészségpénztárral rendelkezők 58%-a egyéni befizető, 36%-uk esetében a munkáltató biztosítja a hozzájárulást, míg 6%-nál családtag fizet be a számlára.

Áruhitel kilátások: egyre többen nyitottak az online áruhitelre is

A pénzügyi tudatosság nemcsak a juttatások felhasználásában, hanem a nagyobb értékű vásárlási döntésekben is megjelenik.

A kutatás eredményei szerint a válaszadók közel minden negyedik tagja (24%) már élt online áruhitellel, míg további 20% nyitott rá, és fontolgatja a lehetőséget.

Ez azt jelzi, hogy a fogyasztók egyre inkább terveznek tudatosan, és a részletfizetési konstrukciót eszközként használják a nagyobb kiadások átgondolt ütemezésére. Az is jól látszik, hogy a megfelelő hitelkonstrukció valós segítséget jelenthet a vásárlási döntések meghozatalában: a válaszadók 30%-a jelezte, hogy szívesebben vásárolna, ha elérhető lenne áruhitel egy webáruházban. Közülük 18% szerint így könnyebben megengedhetnének maguknak bizonyos termékeket, míg 13% kifejezetten nagyobb értékű termékek beszerzésére használná ki a lehetőséget.

A legnépszerűbb kategóriák, ahol a válaszadók szerint az áruhitel igazán hasznos lenne, a háztartási gépek (28%) és az elektronikai eszközök (21%). Ezek a termékek gyakran váratlanul, sürgősen szükségesek, és hosszú távra szólnak — így a tudatos részletfizetés lehetővé teszi, hogy a vásárlók kompromisszumok nélkül válasszanak megfelelő minőséget.

A Pepita Group számára kiemelten fontos a hazai vásárlói igények megértése és kiszolgálása – éppen ezért végez rendszeresen átfogó kutatásokat a magyar piac sajátosságairól. A mostani eredmények is megerősítik, hogy a SZÉP-kártya, az egészségpénztári juttatások és az online áruhitel kulcsszerepet játszanak a magyar fogyasztók pénzügyi döntéseiben. Bár a Pepita Group több közép-európai piacon is jelen van, a magyarországi működés továbbra is kiemelt szerepet kap: a hazai fogyasztói szokások alapos ismerete nemcsak a szolgáltatásfejlesztés alapja, hanem stratégiai előnyt is jelent a vállalat számára.

A Pepit.hu 2025. március 22. és április 1-je között online felmérést végzett, melyet 983 kitöltő küldött be. Bár a mintavétel nem reprezentatív Magyarország lakosságára nézve, a kutatás eredményei alkalmasak a főbb trendek és attitűdök bemutatására. A Pepita.hu kutatásában 660 SZÉP-kártyával rendelkező válaszadó vett részt, és az ő válaszaik képezték az elemzés alapját. A minta nem, életkor és lakóhely szerint is sokszínű, jól kirajzolódnak a legjellemzőbb felhasználói csoportok.

A válaszadók többsége nő volt (63%), míg férfiak aránya 37%. Korosztályi bontásban a 46–55 évesek képviselték a legnagyobb csoportot (36%), őket követték a 36–45 évesek (28%) és az 56–65 évesek (21%). A fiatalabb korosztályok – a 26–35 évesek (12%) és a 18–25 évesek (2%) – kisebb arányban voltak jelen, a 66 év felettiek pedig kevesebb mint 2%-ot tettek ki. Lakóhely szerint a válaszadók jelentős része vidéken él: 33% kisvárosban, 28% faluban vagy községben, 24% vidéki nagyvárosban. A budapesti válaszadók aránya 15% volt.

