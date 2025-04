Egy középkori falu maradványait fedezték fel a régészek Nagysurányban

A leendő nagysurányi (Érsekújvári járás) ipari park helyén végzett régészeti kutatásoknak köszönhetően számos bronzkori, középkori, valamint második világháborús lelet került napvilágra.

Ezt Michal Cheben, a Szlovák Tudományos Akadémia Régészeti Intézetének (AÚ SAV) kutatásvezetője is megerősítette. A régészeti leletek főként a szondázott terület déli részéről kerültek elő. „Ezek például egy kihalt középkori falu maradványai, amelyek a 12–14. századra datálhatóak. Továbbá azonosítottunk egy középkori teraszos temetkezési helyet is. Nem kizárt, hogy ez is az eltűnt faluhoz köthető. Mellette egy másik bronzkori temetkezési helyet is találtunk” – részletezte Cheben.

A kutatásvezető szerint meglepő volt egy második világháborús német katona sírjának felfedezése.

„Ezt nem tudjuk egy konkrét csatához kötni a környéken.Feltételezzük, hogy minden valószínűség szerint a visszavonulás során halhatott meg” – mondta a kutatás vezetője.

A tárgyak mindegyike évekig észrevétlen maradt, annak ellenére, hogy közvetlenül a felső talajszint alatt találták meg őket, amelyet évek óta nehéz mezőgazdasági gépekkel munkáltak meg.

„A szondázással megállapítottuk, hogy a felső talajszint nagyon vékony ezen a részen, és a gazdák itt nem végeztek mélyszántást. A felső talajréteg alatt található régészeti leletek így évezredekig érintetlenül, a földbe rejtve maradtak”

– mondta Marek Vojteček, a kutatócsoport egyik tagja. Minden egyes sírt és tárgyat részletesen dokumentálni fognak. Néha részeket vagy akár egész sírokat szednek össze tömbökben, és a laboratóriumokba viszik, ahol folytatódik a részletes kutatás. „Ott minden leletet megtisztítanak és konzerválnak. Mintákat is veszünk a további elemzéshez” – mondta Cheben. Ezért a nagysurányi ipari park előkészítésének és építésének projektje nincs veszélyben, ahogyan a történelmi leletek sem.

A régészek megerősítették, hogy Szlovákiában az ipari parkok létesítése során, valamint a nagy alapterületű épületek építésekor nagy a valószínűsége annak, hogy régészeti leletekben gazdag lesz a terület.

Minden régészeti lelet esetében érvényes, hogy azok a műemlékekről szóló törvény értelmében a Szlovák Köztársaság tulajdonát képezik, kezelőjük pedig a Szlovák Tudományos Akadémia.

A terület felmérését az AÚ SAV mintegy 15 régésze, terepi technikusa és régészeti munkatársa végzi a Nyitrai Regionális Műemlékvédelmi Hivatal végleges határozatával összhangban.

A hivatal döntött a mentőkutatás beavatkozásának szükségességéről az adott helyszínen feltételezett régészeti leletek vagy lelethelyzetek megmentése érdekében, amit az MH Invest vállalat, mint a stratégiai beruházás megvalósítója biztosít.

Az MH Invest felhívja a történelem iránt érdeklődők figyelmét, hogy a régészeti kutatás a vállalat tulajdonában lévő magánterületen zajlik. A felmérés mellett a telken a park tényleges építéséhez kapcsolódó előkészítő munkálatok is folynak, beleértve a gépek és műszaki berendezések szükséges mozgatását. Ezért a munkavédelmi szabályok keretein belül és a leletek megvédése érdekében a területre csak régészek és az érintett szakszemélyzet léphet be.

SZE/Felvidék.ma/TASR