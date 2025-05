Rajzpályázat indult középiskolások számára Magyarok a Kárpát-medencében címmel

Rajzpályázat indult a magyarországi és a külhoni középiskolások számára Magyarok a Kárpát-medencében címmel – mondta el Nacsa Lőrinc, a Miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkára a Facebook-oldalán pénteken közzétett videójában.

„Hisszük, hogy a magyar fiatalok nemcsak tehetségesek, hanem kreatívak is.

– fogalmazott az államtitkár.

Hozzátette, mindezt szem előtt tartva – a Határtalanul Program részeként – pénteken rajzpályázatot hirdetnek magyarországi és külhoni középiskolások számára Magyarok a Kárpát-medencében címmel.

2025. május 31-ig várják a saját készítésű rajzokat és festményeket, „amelyek ötletesen mutatják be, hogy kik is vagyunk mi, magyarok és milyen is a mi közös otthonunk, a Kárpát-medence”.