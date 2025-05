DAC – Nagyszombat rangadó: megnövelt létszámú rendőrök felügyelik a vasárnapi labdarúgó-mérkőzést

A dunaszerdahelyi rendőrség több intézkedést is bevezetett a vasárnapi (május 11.) DAC – Nagyszombat rangadóra. Az esemény szervezője kockázatosnak minősítette a mérkőzést, ezért úgy döntöttek, hogy a közrend biztosítása érdekében megnövelik a rendőrök számát. „Ezért a Nagyszombat megyei rendőrök mellett a szomszédos megyék rendőreit is szolgálatba hívják. A mérkőzésre mintegy 8500 szurkoló jelenlétében kerül sor. A délutáni óráktól fokozott számú rendőr lesz a város utcáin és a stadion környékén” – tájékoztatott a rendőrség.

A biztonsági intézkedések miatt a közlekedés szervezésében is változások lesznek. A Sport utcát a mérkőzés teljes idejére lezárják, a stadion környékén pedig a nagyszombati szurkolók érkezésekor szükség szerint más szomszédos utcákat is lezárnak.

„A biztonsági intézkedések megszüntetéséről a rendőrség a városban kialakult helyzet alakulása alapján dönt majd. Kérjük mindkét csapat szurkolóit, hogy ne csak a városban, hanem a labdarúgó-mérkőzés alatt is tartózkodjanak a sportszerűtlen viselkedéstől, és tartsák tiszteletben az utasításokat”

– tette hozzá a rendőrség.

A rájátszás utolsó hazai összecsapásának az Európáért zajló harc jegyében vág neki a DAC Nagyszombattal. A találkozó vasárnap 18:00 órakor kezdődik.

A dunaszerdahelyi klub szerint a kártyákat már leosztották. Két fordulóval a rájátszás vége előtt a tabella harmadik, negyedik vagy ötödik helyén is végezhet a DAC. A harmadik helyezett Nagyszombat mögött négy ponttal maradtak le, az ötödik helyen álló Kassa előtt négypontos előnnyel rendelkeznek.

„Így tehát már az előttünk álló hétvégén végleg eldőlhet, hányadik pozícióban zárjuk a 2024/25-ös bajnoki idényt”

– írta a klub a közösségi hálón.

„Jelenleg annyi a biztos, hogy a Nagyszombat lett a kupagyőztes, így, ha nem sikerül őket megelőznünk, a bajnoki sorrend negyedik – hetedik együttese május 20-tól megküzd az UEFA Konferencia Ligába szóló utolsó belépőért” – tették hozzá.

„Mindenki tud számolni, nem kell kihangsúlyozni, milyen összecsapás vár ránk. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy olyan teljesítményt nyújtsunk, amellyel tűzbe tudjuk hozni a kiváló szurkolóinkat. A lefújást követően szeretnénk ugyanolyan pozitív hangulatot átélni, mint a legutóbbi hazai meccsen a Slovan ellen”

– mondta a rájátszás utolsó hazai fellépése előtt Branislav Fodrek vezetőedző.

A szakvezető a megyei rangadón nem számíthat a hosszabb időre harcképtelenné váló Aleksandar Popović és Martin Jenčuš szerepeltetésével, akikhez Matej Trusa is csatlakozott. Sárga lapos eltiltás miatt Taras Kacharaba szintén hiányozni fog vasárnap.

„Az idény vége ilyen helyzeteket is hoz, mindegyik csapatnak meg kell ezekkel küzdenie, ez alól mi sem vagyunk kivételek. A kezdőcsapat összetételén így tehát ismét változtatnom kell egy kicsit. Többen is kisebb sérülésekkel küzdenek, a találkozó kezdetéig meglátjuk, hogyan sikerül ezeket kezelnünk. Függetlenül attól, ki lép pályára, otthon játszunk és a győzelem a cél. Nem nézzük, mi lesz az összecsapás után, számunkra jelenleg a vasárnapi meccs a legfontosabb és olyan dolgokra összpontosítunk, amelyeket be tudunk folyásolni” – tette hozzá a sárga-kékek trénere.

SZE/Felvidék.ma/DAC 1904/TASR