Rendszerszintű és tartós megoldást követelnek a polgármesterek

Közös nyilatkozatot írt alá közel harminc település polgármestere Dél-Szlovákiában, a térség közúthálózatának régóta megoldatlan, elhanyagolt állapota miatt, amely – úgy vélik – közvetlenül veszélyezteti a lakosság biztonságát.

Együttműködésük célja egy rendszerszintű és tartós megoldás létrehozása, amely hozzájárul a Komárom–Vágsellye útszakasz mentén élők biztonságának, kényelmének és életminőségének növeléséhez.

„Az állami szervek tétlensége miatt úgy döntöttünk, hogy egy tiltakozó akciót szervezünk annak érdekében, hogy felhívjuk a lakosság és az illetékes hatóságok figyelmét a fennálló súlyos helyzetre”

– áll a nyilatkozatban, melynek kezdeményezője Halász Béla, Gúta polgármestere.

Az általa szerkesztőségünkbe eljuttatott közös nyilatkozatban konkrét intézkedéseket követelnek az államtól és Nyitra megyétől. Korábban Komárom polgármestere, Keszegh Béla a nemrégiben négy halálos áldozatot követelő közúti balesetet követően adott ki egy nyilatkozatot, aki szerint az egyetlen hatékony megoldást jelenleg a tranzit (elsősorban lengyel) kamionforgalom korlátozása jelentené, amely Dél-Komáromnál tovább haladva, Pozsonyt megkerülve juthatna fel az északi autópályára – ennek érdekében felvette a kapcsolatot mind a magyarországi, mind a hazai minisztériumokkal.

Az elmúlt években, főként a Monostori híd megépülése óta több halálos áldozattal is járó baleset történt a Komárom–Vágsellye szakaszon. A problémát régóta próbálják a régió polgármesterei az állami és megyei szakértőkkel, illetékesekkel megoldani, de kevés sikerrel. 2021-ben, akkor szintén négy halálos áldozatot követelő tragédia után, munkaértekezletet hívtak össze az akkori MKP-s megyei képviselők, amelyen már akkor rámutattak: elviselhetetlen forgalomnak vannak kitéve ezen régióban, a Komárom–Vágsellye útszakasz mellett lévő települések és a kritikusan túlterhelt 573-as szerintük egyértelműen balesetveszélyes. Akkor elhangzott, jellemző, hogy a súlykorlátozó, illetve a forgalomlassító táblákat nem veszik figyelembe a közlekedők, de a tranzitforgalom okozza a legtöbb gondot.

Akkor is elmondták:

Nyitra megyében egyetlen méternyi autópálya sem épült, a gyorsforgalmi útszakaszok is a megyében a legrövidebbek, nincs észak-déli kapcsolat, nem épül az R7-es, nem épülnek elkerülő utak, nincs magasabb rendű közlekedési struktúra – ez okozza azt, hogy aránytalanul túlterheltek a regionális utak.

Most a rövid távú intézkedések között a nyilatkozatot aláíró polgármesterek szeretnék többek között a másod- és harmadosztályú utak kiszélesítését azon szakaszokon, ahol az úttest veszélyesen szűk, különös tekintettel a Keszegfalva–Gúta közötti szakaszra, szeretnék elérni a jogszabályok módosítását oly módon, hogy a községek is végezhessenek sebességmérést és szabhassanak ki bírságokat is, illetve azt is javasolják, hogy a tömegközlekedést államilag támogassák ezeken a szakaszokon az egyéni gépjárműforgalom csökkentése érdekében.

A hosszú távú célok között pedig azt szeretnék, ha kiemelt állami beruházásként, gyorsított eljárásban épülne meg a I/63-as és I/64-es főutak összekötésére szolgáló „Komáromi elkerülő út”. Szeretnék továbbá, ha a teherszállító tranzitforgalmat korlátoznák a Szlovák Köztársaság jogszabályainak módosításával oly módon, hogy a tranzit teherforgalom kizárólag fizetős úthálózatra legyen terelve.

„Együttműködésünk célja egy rendszerszintű és tartós megoldás létrehozása, amely hozzájárul a lakosság biztonságának, kényelmének és életminőségének növeléséhez. Az állami szervek tétlensége miatt úgy döntöttünk, hogy egy tiltakozó akciót szervezünk annak érdekében, hogy felhívjuk a lakosság és az illetékes hatóságok figyelmét a fennálló súlyos helyzetre” – áll a nyilatkozatban, amely ITT olvasható.

SZE/Felvidék.ma