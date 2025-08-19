Home Itt és Most Közel 24 millió euróval támogatják a hátrányos helyzetű diákok internet-hozzáférését
Illusztrációs felvétel (Fotó: pixabay)

A Beruházási, Regionális Fejlesztési és Informatizációs Minisztérium (MIRRI) Szlovákiában csaknem 24 millió eurót különít el annak érdekében, hogy mintegy 48 ezer hátrányos helyzetű diák két éven keresztül biztosítottan hozzáférhessen az internethez.

Az erről szóló pályázati felhívás részleteit egy sajtótájékoztatón ismertette Radomír Šalitroš, a minisztérium államtitkára, Pavol Šedo, a Digitális Koalíció ügyvezető igazgatója, valamint Eva Horníková, a Szlovákiai Alapiskolák Szövetségének elnöke.

„A minőségi oktatás ma már az internetkapcsolattól függ. Éppen ezért örülök, hogy minisztériumunk 23,7 millió eurót különített el ezekre a szociális utalványokra, amelyek segítségével a szegényebb családok gyermekei két éven át garantáltan hozzáférhetnek az internethez. Nagy öröm számomra, hogy így mindenki egyenlő esélyekkel vehet részt az oktatásban. Ugyanakkor fontosnak tartom kiemelni, hogy az internet-hozzáférés során blokkolni fogjuk azokat a tartalmakat, amelyeket a gyermekeknek nem szabadna látniuk” – hangsúlyozta Šalitroš.

A projekt célja, hogy a speciális nevelési igényű vagy anyagi nehézségekkel küzdő tanulók és diákok 24 hónapon keresztül, utalványok segítségével használhassanak szélessávú internetet – részletezte Pavol Šedo.

„Az internet-szolgáltatás költsége, amelyet a támogatás fedez, nem haladhatja meg a havi 20 eurót. A teljes, 24 hónapra szóló voucher értékét így 480 euróban határozták meg”

– tette hozzá.

Az utalványok kizárólag otthoni, vezetékes internet-hozzáférésre lesznek felhasználhatók. Nem számít jogosult szolgáltatásnak a mobiltelefonos vagy mobilinternet-előfizetés. A projekt technikai feltételei közé tartozik, hogy a szolgáltatás minimális letöltési sebessége 30 megabit/másodperc legyen, és havonta legalább 150 gigabájt adatforgalmat kell garantálni.

A Szlovákiai Alapiskolák Szövetsége üdvözölte a minisztérium kezdeményezését.

„Az internet ma már nem számíthat luxusnak, hanem a tanítás elválaszthatatlan részévé kell válnia”

– fogalmazott Eva Horníková, a szövetség elnöke.

BN/Felvidék.ma/TASR

