A Népi konyha című kiállítás képekben

A Lévai Regionális Művelődési Központ nagy figyelmet szentel a népi hagyományok, a népi kultúra ápolására, megőrzésére és bemutatására. Az augusztus 18-án megnyitott Népi konyha című tárlatot is e szemlélet jegyében állították össze.

A kiállításon javarészt a múlt század fordulóján használt konyhai eszközök, bútorok jelennek meg. Többségük a garamkovácsi tájházból való, azonban a garamszentgyörgyi Duba tájházból is érkeztek tárgyak a kiállításra. Több fazekas alkotáson magyar nyelvű feliratot is olvashatunk. Érkezett konyhai segédeszköz a ma már letűnt Mohi településről is.

A hétfői kiállításmegnyitó része volt a Népi konyha című kétnyelvű receptgyűjtemény bemutatása is. A kötet tizennégy település egyedi étkének elkészítését tartalmazza magyar és szlovák nyelven. Erről bővebben ITT írtunk.

A tárlat szeptember második feléig tekinthető meg a Lévai Regionális Művelődési Központ székhelyén lévő galériában.

A szerző felvételei.

Pásztor Péter/Felvidék.ma