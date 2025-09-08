Home Itt és Most Bírság megfizetésére kötelezték a Hlast, mert későn tette közzé a kampányra felvett hitelt
Itt és Most

Bírság megfizetésére kötelezték a Hlast, mert későn tette közzé a kampányra felvett hitelt

Felvidék.ma
Felvidék.ma
Illusztráció (Fotó: Pixabay.com)

A Hlas-SD-t 5000 eurós bírság megfizetésére kötelezték, mert későn tette közzé a hitelszerződést, melyet az Element Business vállalattal kötött. A döntést a választásokért és a pártfinanszírozások ellenőrzéséért felelős állami bizottság hozta meg hétfői ülésén – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Eduard Burda, a bizottság elnöke.

Az ügyre a tvnoviny.sk hírportál hívta fel a figyelmet. A kölcsönből származó anyagi forrásokat Peter Pellegrini köztársasági elnök kampányára fordították.

„Közigazgatási eljárás keretében az állami bizottság ma bírságot szabott ki a Hlas-SD politikai pártra, mert későn tette közzé a hitelszerződést, melyet az Element Business vállalattal kötött. A bizottság összes jelenlévő tagja egyhangúlag szavazott” – pontosított Burda.

Az első indítványt a bizottság elmondása szerint egyenesen a Hlas-SD nyújtotta be, a másodikat a Slovensko mozgalom.

A bizottság a politikai pártokról szóló törvény által előírt kötelességek megszegésének gyanúja miatt folytatta az eljárást. A törvény szerint a hitelszerződés megkötése napjától számított 30 napon belül a párt köteles közzétenni honlapján az elfogadott kölcsönökről szóló adatokat.

A Hlas-SD éves jelentésében az Element Business részéről egy 300 ezer euró értékű kölcsönt tart számon, melyet 2024. január 26-án vett fel és 2024. október 8-án fizetett vissza. A cég ügyvezetője Eva Pellegrini, az államfő nővére.

A Hlas-SD azt állítja, a szükséges adatokat „azonnal feltöltötték a honlapra, mihelyt a belső ellenőrzés kimutatta, hogy ez eddig nem történt meg”.

TASR/Felvidék.ma

Print Friendly, PDF & Email

Ezek is érdekelhetik

Čaputová nem tervezi visszatérését a politikába

Megállapodott a koalíciós tanács a szeptemberi parlamenti ülés...

Fico: Olyan rendszer kell, amely biztonságos energiaellátást biztosít

Fico igazságos békét kíván Ukrajnának

A jövő tanévtől tananyag lesz a mesterséges intelligencia

Engedélyezte a környezetvédelmi tárca az új dunacsúni vízerőmű...

Pavol Gašpar távozását követeli az ellenzék

Šutaj Eštok szerint Szlovákiának nincs más alternatívája, csak...

Blanár konstruktív párbeszédet vár Fico és Zelenszkij találkozójától

„Senki sem engedheti meg magának, hogy rövid távú...

Az első szlovákiai magyar hírportál
Copyright © 2025 FELVIDÉK.ma. Minden jog fenntartva. - A hírportál működtetője: Szövetség a Közös Célokért - Združenie za spoločné ciele, Május 1. tér 10-12, 815 57 Bratislava - Pozsony.

Kapcsolat: info@felvidek.ma