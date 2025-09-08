Bírság megfizetésére kötelezték a Hlast, mert későn tette közzé a kampányra felvett hitelt

A Hlas-SD-t 5000 eurós bírság megfizetésére kötelezték, mert későn tette közzé a hitelszerződést, melyet az Element Business vállalattal kötött. A döntést a választásokért és a pártfinanszírozások ellenőrzéséért felelős állami bizottság hozta meg hétfői ülésén – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Eduard Burda, a bizottság elnöke.

Az ügyre a tvnoviny.sk hírportál hívta fel a figyelmet. A kölcsönből származó anyagi forrásokat Peter Pellegrini köztársasági elnök kampányára fordították.

„Közigazgatási eljárás keretében az állami bizottság ma bírságot szabott ki a Hlas-SD politikai pártra, mert későn tette közzé a hitelszerződést, melyet az Element Business vállalattal kötött. A bizottság összes jelenlévő tagja egyhangúlag szavazott” – pontosított Burda.

Az első indítványt a bizottság elmondása szerint egyenesen a Hlas-SD nyújtotta be, a másodikat a Slovensko mozgalom.

A bizottság a politikai pártokról szóló törvény által előírt kötelességek megszegésének gyanúja miatt folytatta az eljárást. A törvény szerint a hitelszerződés megkötése napjától számított 30 napon belül a párt köteles közzétenni honlapján az elfogadott kölcsönökről szóló adatokat.

A Hlas-SD éves jelentésében az Element Business részéről egy 300 ezer euró értékű kölcsönt tart számon, melyet 2024. január 26-án vett fel és 2024. október 8-án fizetett vissza. A cég ügyvezetője Eva Pellegrini, az államfő nővére.

A Hlas-SD azt állítja, a szükséges adatokat „azonnal feltöltötték a honlapra, mihelyt a belső ellenőrzés kimutatta, hogy ez eddig nem történt meg”.

TASR/Felvidék.ma