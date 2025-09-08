Az idei év legnézettebb sportközvetítése lett a szombat esti ír–magyar vb-selejtező

Sallai kiállítása után mondhatni, a magyar nézők beálltak tizenegyedik játékosnak az Írország–Magyarország vb-selejtező mérkőzésen. A szombati esti összecsapás második félidejének végén csaknem 900 ezer néző drukkolt az M4 Sport képernyője előtt az ír válogatott egyenlítése ellen.

Szeptember 6-án este Dublinban, Írország ellen kezdte meg szereplését a magyar labdarúgó-válogatott a FIFA labdarúgó-világbajnokság selejtezősorozatában.

A végül 2-2-es döntetlennel véget érő mérkőzést a közmédia sportos csatornáin élőben, előfizetés nélkül láthatták, és követhették a Nemzeti Sportrádióban, a Kossuth Rádióban, valamint a Nemzeti Sport online felületén.

A nagy csatát az M4 Sporton olyan sokan követték, hogy a mérkőzés ideje alatt az M4 Sport volt a legnézettebb csatorna a hazai televíziós piacon. A mérkőzés ideje alatt a tévénézők 21,9 százaléka választotta az M4 Sportot, míg ez az érték a férfiak esetében 32,5 százalék volt.

Az Írország–Magyarország vb-selejtező nézettsége 765 ezer fő (528 ezer férfi) volt, ami azt jelenti, hogy

ez lett az idei legnézettebb futballmérkőzés, egyben ez az idei legnézettebb sportközvetítés is a hazai tévés piacon (beleértve az RTL BL-közvetítéseit is).

Míg az első félidő nézettsége 736 ezer fő, addig a második már 830 ezer főre emelkedett. A mérkőzés a hét legnézettebb műsora is lett a teljes tévés piacon, megelőzve a kereskedelmi csatornák szombat és vasárnap esti, főműsoridős showműsorait is. A találkozót a második félidő végén (22:36-kor) követték a legtöbben, ekkor 897 ezer fő szurkolt a már hosszú percek óta tíz emberrel küzdő csapatnak a képernyők előtt.

Online is sokan drukkoltak a magyar válogatottnak, az m4sport.hu oldalon: 98 ezer látogató több mint 266 ezer megtekintést generált.

A folytatás kedden, 20:45-től a Puskás Arénában következik: a magyarok a portugálokat fogadják. Ezt a mérkőzést is élőben, előfizetés nélkül követhetik közmédia sportos csatornáin, a Médiaklikken és a Kossuth Rádióban. Az M4 Sporton a helyszínről 20 órától élő stúdiós felvezető műsort láthatnak.

MTVA/Felvidék.ma