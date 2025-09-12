A pénzügyminiszter javaslatairól tárgyal a parlament a pénteki ülés kezdetén

Ladislav Kamenický (Smer-SD) pénzügyminiszter törvénymódosítási javaslatainak megvitatásával kezdik a képviselők a parlament 39. ülésének negyedik napját. A miniszter több törvényt, például az értékpapírokról vagy a pénzügyi ellenőrzésről és könyvvizsgálatról szóló törvényt is módosítaná.

Az értékpapírokról szóló törvény módosítási javaslatának célja, hogy bevezessenek több új európai szabályzatot a szlovák jogrendbe. Az új szabályok az EU szabályozott piacainak fejlesztését hivatottak elősegíteni, valamint

vonzóbbá tennék a piacokat és megkönnyítenék a kis- és középvállalkozásoknak, hogy tőkéhez jussanak.

Miután ezeket megvitatták, a képviselők a jövő évi konszolidációs csomagról tárgyalnak majd, melyet a héten hagyott jóvá a kormány. Ennek kapcsán a vita első pontja az lesz, hogy gyorsított eljárásban tárgyaljanak-e a törvényről. Hagyomány szerint a parlament pénteken nem szavaz.

TASR/Felvidék.ma