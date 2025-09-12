A rimaszombati Gömör-Kishonti Múzeum épületében 2025. szeptember 11-én megnyílt és év végéig tekinthető meg a Templomok ihlették… Festett bútorok a Gömör-Kishonti Múzeum gyűjteményéből című kiállítás.

A múzeum gyűjteményének tárgyai és fényképei segítségével a kiállítás Gömör-Kishont hagyományos kultúrájának egy részét – belső berendezési tárgyakat, festett bútorokat mutatja be a 18. és 19. század második feléből.

A kiállítást Ľudmila Pulišová, a Gömör-Kishonti Múzeum etnográfusa nyitotta meg.

Mint megtudtuk, a Gömör-Kishont régió viszonylag gazdag volt festett bútorokban, mivel a múltban ez volt az egyik legfejlettebb régió a jelenlegi Szlovákia területén. Ehhez hozzájárultak az ipari vállalkozások – bányák, malmok, kovácsműhelyek, vasművek –, de a fejlett kézműves termelés is. A régió népi környezetéből származó legrégebbi festett bútorok a 18. századból származnak, míg a termelés fellendülése a 19. században következett be.

„A Gömör-Kishont térségben a gótikus templomok is tanúi voltak az asztalos- és a vele összefüggő festőművészet fejlődésének, ahol az asztalos- és festőművészeti díszítés főként a fa mennyezetekre, kórusokra, szószékekre és padokra koncentrálódott. A festmények motívumai a népi bútorokra is hatással voltak, mivel a festő asztalosok sok esetben világi házak bútorait is készítették. Az idő múlásával ezen művészeti kifejezés egyre népszerűvé vált, és a falusi mesterek gyakran alkalmazták, a motívumokat kiegészítették vagy átalakították őket.

A Gömör-Kishonti Múzeum röviddel 1882-es alapítása után kezdte el festett bútorok gyűjteményének kialakítását, amelynek legnagyobb részét festett esküvői ládák alkotják. Ezeken kívül a látogatók a kiállításon irattároló ládákat, festett ágyakat, díszes polcokat, sarokszekrényeket és festett lakberendezési kiegészítőket is megtekinthetnek.

A kiállítás révén a múzeum egyben folytatni kívánja azon tevékenységét, melyet a Gömör-Kishont tizenkét gótikus templomának 2022-ben megadott Európai örökség címhez kapcsolódóan valósított meg.

A kiállítás 2025. december 31-ig tekinthető meg, megvalósítását közpénzből a Művészeti Alap támogatta” – mondta Ľudmila Pulišová.

Gecse Attila felvételei

HE/Felvidék.ma