Összehangolt védekezésre van szükség a felvidéki szőlő megvédése érdekében

Szakmai fórumok biztosításával, a község és a szőlészek, borászok, kistermelők bevonásával egységes fellépés szükséges a legújabb veszedelem elleni védekezésre. Szeptember 28-án vasárnap, 16 órára a muzslai kultúrházba hívja a környék gazdáit Muzsla polgármestere a megelőzés és védekezés összehangolása érdekében.

Mint arról korábban ITT írtunk, veszélyben a dél-szlovákiai szőlőtermesztés, legutóbb Bátorkeszin tartottak falugyűlést „21. század filoxérájának” nevezett aranyszínű sárgaság terjedése miatt, amelyről ITT számoltunk be bővebben.

Most Farkas Iván, Muzsla polgármestere, a Magyar Szövetség Nyitra megyei frakciójának elnöke tájékoztatott közösségi oldalán arról, hogy a napokban regionális megbeszélést tartottak a Muzslai Községi Hivatalban a bélai, az ebedi és a muzslai szőlészeti szakmai társulások vezetőivel, hogy megvitassák a rájuk váró feladatokat.

„Nemcsak a szőlősgazdák, hanem a község és a kistermelők bevonásával is, hiszen nekik is be kell kapcsolódniuk a megelőzésbe, a védekezésbe” – jelentette ki, hozzátéve,

azokat is érinti, akiknek csak egyetlen tő szőlőjük van a házuk melletti kertben, a falu beltelkében.

„Nem beszélve azokról, akiknek kiterjedtebb, gondozott szőlőültetvényük van a Szőlőhegyen. A leginkább azonban azokat kell haladéktalanul bevonnunk a közös cselekvésbe, akiknek a Szőlőhegyen elhanyagolt szőlőültetvényük van” – mutatott rá.

Megjegyezte, idén tavasszal Muzslán már két szakmai fórumot tartottak a szőlő súlyos megbetegedéséről, a fitoplazmáról és a szőlőkabócáról. Akkor még viszonylag kevés szőlősgazda vett részt a szakmai rendezvényeken. Sorban az első áprilisban, a helyi kultúrházban a Muzslai és az Ebedi Kertbarátkörök közös szervezésében, míg a májusi szakmai fórum a muzslai Borászati és Szőlészeti Szolgáltatási Házban zajlott, a Felvidéki Falugazdász Hálózat borászati tanácsadója szervezésében. Ez utóbbi fórum szakmai előadásait az érdeklődők számára már elküldte.

„A ránk váró megelőzés és védekezés közös elgondolása végett szakmai fórumot hívtunk össze szeptember 28-án, vasárnap, 16 órára a muzslai kultúrházba, a muzslai, az ebedi és a bélai gazdák, kistermelők számára”

– hívta fel a figyelmet, mely fórumra várják a kőhídgyarmati településvezetőket, gazdákat, kistermelőket is, hiszen a Béla, Muzsla és Ebed vonalba szorosan illeszkedik Kőhídgyarmat területe is. „Így képez a négy település kültelke kompakt, összefüggő egységet” – magyarázta.

Facebook-oldalán ebben az albumban láthatók a borászatokért felelős falugazdász és az ÚKSÚP anyagai, felhívásai a témában, továbbá a szőlő megbetegedésének tipikus példái fotókon.

SZE/Felvidék.ma